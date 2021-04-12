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    XC8147/01 8000 Series Aqua Беспроводной пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    8000 Series Aqua Беспроводной пылесос

    XC8147/01

    Беспроводной пылесос: теплая вода/средство для полов

    В резервуар для воды беспроводного пылесоса Philips можно налить жидкое средство для очистки полов или теплую воду. Ознакомьтесь с простыми советами и рекомендациями.

    Добавление средств для мытья полов в резервуар для воды

    Если вы хотите использовать жидкое моющее средство для пола, сначала следует заполнить водой резервуар для воды беспроводного пылесоса Philips. Затем добавьте указанное на емкости количество жидкого моющего средства для пола. Поскольку резервуар для воды имеет малую емкость, следует добавлять всего несколько капель.

    Добавление теплой воды в резервуар для воды

    В резервуар для чистой воды можно наливать теплую или холодную воду. Обычно в резервуар наливают воду той же температуры, что и для мытья полов вручную.

    Примечание. Вам не требуется использовать исключительно дистиллированную воду. Прибор не нагревает воду, поэтому в нем не образуется накипь. Вы можете использовать обычную проточную воду.

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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