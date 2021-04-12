В резервуар для чистой воды можно наливать теплую или холодную воду. Обычно в резервуар наливают воду той же температуры, что и для мытья полов вручную.

Примечание. Вам не требуется использовать исключительно дистиллированную воду. Прибор не нагревает воду, поэтому в нем не образуется накипь. Вы можете использовать обычную проточную воду.