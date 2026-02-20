Можно ли использовать теплую воду, дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе Philips AquaTrio?

С прибором Philips AquaTrio Wet серии 9000 можно использовать непенящееся средство для мытья полов и теплую воду до 50 °C. AquaTrio может не менее эффективно работать с горячей, теплой или холодной водой.



Функция влажной уборки не будет работать, если налить только дистиллированную воду. Если вы предпочитаете использовать дистиллированную воду, обязательно добавляйте небольшое количество водопроводной воды или прозрачного (непенящегося) жидкого средства для мытья полов. Беспроводной пылесос Philips AquaTrio Cordless предназначен для уборки с использованием водопроводной воды.

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Добавление жидкого средства для мытья полов в резервуар для воды

Сначала добавьте 10 мл средства Philips для мытья полов в резервуар для чистой воды. Затем наполните резервуар водопроводной водой до отметки MAX. Рекомендуется использовать оригинальное средство для мытья полов Philips (XV1792/01) с низким пенообразованием, которое можно разбавить водой. При использовании любого другого непенящегося жидкого средства для мытья полов добавляйте в резервуар для чистой воды не более 10 мл (см. рис. a)



Примечание. Компания Philips протестировала этот прибор только со средством для мытья полов Philips XV1792. Другие моющие средства могут образовывать слишком много пены, что снизит эффективность прибора и может привести к его неисправности.



Добавление теплой воды в резервуар для чистой воды

В резервуар можно наливать теплую воду до 50 °C или холодную воду (см. рис. b).

