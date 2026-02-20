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Можно ли использовать теплую воду, дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе Philips AquaTrio?

Чтобы узнать, можно ли использовать теплую или дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе AquaTrio, найдите свою модель пылесоса на этом рисунке и уточните информацию ниже.

Можно ли использовать теплую воду, дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе Philips AquaTrio?

Информация на данной странице относится к моделям: XW7110/01 .

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