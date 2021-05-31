В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме.

Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.

Также помните, что адаптер для OneBlade не является водонепроницаемым. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.