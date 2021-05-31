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    QP6530/15 OneBlade Pro Лицо
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    OneBlade Pro Лицо

    QP6530/15

    Использование OneBlade при подключении к электросети

    Если вы хотите узнать, можно ли использовать Philips OneBlade при подключении к электросети, вы можете найти ответ на этот вопрос здесь.

    Использование Philips OneBlade с проводом

    В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме.

    Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.

    Также помните, что адаптер для OneBlade не является водонепроницаемым. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.

    Использование Philips OneBlade с проводом

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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