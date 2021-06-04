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    NT3650/16 Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

    NT3650/16

    Можно ли промывать стайлер Philips под струей воды?

    Стайлер или триммер Philips можно мыть, только если это прибор с водонепроницаемым корпусом. Вы можете проверить это, посмотрев на знаки и символы на корпусе или коробке стайлера.

    Символ перечеркнутого крана

    Если на коробке или на корпусе стайлера присутствует значок с изображением перечеркнутого крана, это означает, что прибор нельзя мыть, и его следует очищать без воды.

    Стайлер Philips, который нельзя мыть

    Значок водопроводного крана

    Символ крана на стайлере означает, что прибор (и его компоненты, такие как ножи и гребни) можно мыть и очищать водой. Тем не менее, это не значит, что вы можете использовать его для стрижки волос в душе или ванне.

    Стайлер Philips, который можно мыть

    Символ ванны или душа

    Если на стайлере присутствует символ душа или ванны, значит, прибор является водонепроницаемым. Его можно безопасно очищать водой и использовать во время принятия душа или ванны. В целях безопасности эти водонепроницаемые стайлеры можно использовать только в беспроводном режиме; при подключении к источнику питания они не включаются.

    Примечание. Обратите внимание, что символы на стайлерах Philips различаются в зависимости от модели. Если вы все еще не уверены, можно ли очищать стайлер Philips водой, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

    Стайлер Philips с водонепроницаемым корпусом

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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