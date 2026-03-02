Ключевые слова для поиска

    Можно ли промывать стайлер Philips под струей воды?

    Опубліковано на 02 March 2026
    Стайлер или триммер Philips можно мыть, только если это прибор с водонепроницаемым корпусом. Вы можете проверить это, посмотрев на знаки и символы на ручке или коробке стайлера.

    Символ перечеркнутого крана

    Если на коробке или на корпусе стайлера присутствует значок с изображением перечеркнутого крана, это означает, что прибор нельзя мыть, и его следует очищать без воды.

    Стайлер Philips, который нельзя мыть

    Значок водопроводного крана

    Символ крана на стайлере означает, что прибор (и его компоненты, такие как ножи и гребни) можно мыть и очищать водой. Тем не менее, это не значит, что вы можете использовать его для стрижки волос в душе или ванне.

    Стайлер Philips, который можно мыть

    Символ ванны или душа

    Если на стайлере присутствует символ душа или ванны, значит, прибор является водонепроницаемым. Его можно безопасно очищать водой и использовать во время принятия душа или ванны. В целях безопасности эти водонепроницаемые стайлеры можно использовать только в беспроводном режиме; при подключении к источнику питания они не включаются.

    Примечание. Обратите внимание, что символы на стайлерах Philips различаются в зависимости от модели. Если вы все еще не уверены, можно ли очищать стайлер Philips водой, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

    Стайлер Philips с водонепроницаемым корпусом

