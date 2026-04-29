Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?

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Расширенная гарантия 3 года
Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/13 , SCF087/03 . Показать больше ›
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Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
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