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Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?

Да, доступны соски и нагубники пустышек разного размера, жесткости и формы. Рекомендации по возрасту малышей учитывают размер и жесткость соски и нагубника.

Например, пустышку для малышей 0–2 мес. ребенок постарше может полностью положить в рот. Пустышку нельзя проглотить, и ее дизайн продуман с учетом таких неурядиц. Аккуратно и бережно извлеките пустышку изо рта малыша.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/13 , SCF087/03 . Показать больше  ›

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