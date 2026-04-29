Служба поддержки Philips Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?

Да, доступны соски и нагубники пустышек разного размера, жесткости и формы. Рекомендации по возрасту малышей учитывают размер и жесткость соски и нагубника.



Например, пустышку для малышей 0–2 мес. ребенок постарше может полностью положить в рот. Пустышку нельзя проглотить, и ее дизайн продуман с учетом таких неурядиц. Аккуратно и бережно извлеките пустышку изо рта малыша.