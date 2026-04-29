Пустышки Philips Avent безопасны для здорового развития рта и челюсти?

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Расширенная гарантия 3 года
Да, все пустышки Philips Avent безопасны для детей.
Наши пустышки мягкие, а небольшую соску легко разгладить. Пустышка адаптирует форму согласно особенностям языка и неба малыша. Пустышка равномерно распределяет давление на челюсть, зубы и десны малыша.
Все пустышки Philips Avent получили одобрение независимого института Oral Health Foundation.
Oral Health Foundation оценивает потребительскую продукцию для ухода за полостью рта и проверяет, что заявления производителей клинически доказаны и не преувеличены. Больше информации см. здесь.
Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/18 , SCF091/37 . Показать больше ›
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