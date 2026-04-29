Служба поддержки Philips Пустышки Philips Avent безопасны для здорового развития рта и челюсти?

Да, все пустышки Philips Avent безопасны для детей.



Наши пустышки мягкие, а небольшую соску легко разгладить. Пустышка адаптирует форму согласно особенностям языка и неба малыша. Пустышка равномерно распределяет давление на челюсть, зубы и десны малыша.

Все пустышки Philips Avent получили одобрение независимого института Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation оценивает потребительскую продукцию для ухода за полостью рта и проверяет, что заявления производителей клинически доказаны и не преувеличены. Больше информации см. здесь.

Форма пустышки поддерживает правильное развитие мышц во рту, что очень важно для развития речи и артикуляционного аппарата. Благодаря подобранной форме соски малышу будет удобно держать ее во рту, и он не будет чувствовать лишнего давления на язык и стенки рта.