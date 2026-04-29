Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования

Рекомендуем заменять пустышку после 4 недель использования в целях безопасности и гигиеничности. При наличии каких-либо повреждений пустышку следует заменить, даже если срок замены еще не настал. Замените пустышку Philips Avent на новую, если на ней имеются какие-либо повреждения. Что следует проверить:

Осматривайте пустышку перед каждым использованием Потяните за все детали пустышки во все стороны, чтобы выявить возможные надрывы Убедитесь, что на пустышке нет трещин

Выцветание пустышки не означает, что ее использование небезопасно — если она находится в хорошем состоянии, ее использование не навредит вашему малышу.