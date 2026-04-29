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Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования

Вручную осматривайте пустышку Philips Avent перед каждым использованием. В этом обучающем видео вы узнаете, как проверять пустышку Philips Avent на безопасность использования. Эти же принципы применимы к пустышкам Philips Avent Soothie.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF099/27 , SCF099/26 . Показать больше  ›

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