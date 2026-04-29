Как убрать воду из пустышки Philips Avent?

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Расширенная гарантия 3 года
После очистки в соске пустышки Philips Avent может остаться вода. Вода безвредна для малыша, но вы можете удалить ее следующим образом:
Совет. Меняйте пустышку на новую раз в 4 недели для поддержания гигиеничности.
Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/18 , SCF091/37 . Показать больше ›
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