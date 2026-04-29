Служба поддержки Philips Как убрать воду из пустышки Philips Avent?

После очистки в соске пустышки Philips Avent может остаться вода. Вода безвредна для малыша, но вы можете удалить ее следующим образом:

Помойте руки. Возьмите пустышку в руку соской вверх. Сожмите соску большим и указательным пальцами и несильно встряхните, чтобы удалить из нее воду. Возможно, внутри останется несколько капель воды — они испарятся, когда соска полностью высохнет.

Совет. Меняйте пустышку на новую раз в 4 недели для поддержания гигиеничности.