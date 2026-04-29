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Как убрать воду из пустышки Philips Avent?

После очистки в соске пустышки Philips Avent может остаться вода. Вода безвредна для малыша, но вы можете удалить ее следующим образом:

    1. Помойте руки.
    2. Возьмите пустышку в руку соской вверх.
    3. Сожмите соску большим и указательным пальцами и несильно встряхните, чтобы удалить из нее воду.
    4. Возможно, внутри останется несколько капель воды — они испарятся, когда соска полностью высохнет.

    Совет. Меняйте пустышку на новую раз в 4 недели для поддержания гигиеничности.

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/18 , SCF091/37 . Показать больше  ›

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