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    SCF813/27 Philips Avent Бутылочка Anti-colic
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Avent Бутылочка Anti-colic

    SCF813/27

    Как очищать и стерилизовать бутылочки и соски Philips Avent?

    Всегда мойте и стерилизуйте бутылочку и соску Philips Avent после каждого использования. Следуйте нашим инструкциям по очистке, стерилизации и хранению бутылочек и сосок Philips Avent.

    Инструкции по очистке бутылочки и соски Philips Avent

    Для мытья в раковине:

    1. Отсоедините соску от бутылочки.
    2. Вымойте все детали с помощью мягкой щетки (используйте только мягкое моющее средство).

    Для мытья в посудомоечной машине:

    1. Отсоедините соску от бутылочки.
    2. Для мытья деталей используйте только верхнюю полку посудомоечной машины (используйте только мягкое моющее средство или таблетку).

    Примечание. Не используйте тряпки для посуды, губки (абразивные) и щетки со щетиной, которые могут повредить силикон или стереть краску с бутылочки. Для бережного очищения рекомендуется использовать специальную щеточку для соски и бутылочки Philips Avent.

    Инструкции по стерилизации в кипящей воде

    Перед стерилизацией убедитесь, что бутылочки тщательно вымыты. Для стерилизации бутылочки и соски Philips Avent в кипящей воде выполните следующие действия.

    1. Отсоедините соску от бутылочки.
    2. Подготовьте достаточное количество воды для стерилизации.
    3. Опустите все детали в кипящую воду на 5 минут.
    4. Убедитесь, что детали не касаются друг друга и стенок кастрюли во избежание деформации и повреждений.

    По возможности очищайте с помощью щеточки для бутылочки и соски Philips Avent. Не используйте абразивные, антибактериальные, химические или концентрированные чистящие средства.

    Инструкции по стерилизации в стерилизаторе Philips Avent

    Перед стерилизацией убедитесь, что бутылочки тщательно вымыты. Для стерилизации бутылочки и соски Philips Avent с помощью стерилизатора Philips Avent выполните следующие действия.

    1. Отсоедините соску от бутылочки.
    2. Простерилизуйте все детали, следуя указаниям в инструкции по эксплуатации.
    3. Убедитесь, что детали не соприкасаются, чтобы избежать деформации и повреждений.
    4. Не стерилизуйте соски слишком долго, это может привести к их размягчению.

    По возможности очищайте с помощью щеточки для бутылочки и соски Philips Avent. Не используйте абразивные, антибактериальные, химические или концентрированные чистящие средства.

    Хранение при очистке

    Не оставляйте соску и клапан AirFree™ под прямыми солнечными лучами или в жарком месте. Также не оставляйте дезинфицирующее средство дольше рекомендованного времени, это может повредить материалы. Храните все детали сухими в закрытом контейнере.

    Совет эксперта

    Разбирайте бутылочку и очищайте все детали после каждого кормления, это позволит продлить срок службы бутылочки Philips Avent.

    Примечание.

    Пищевые красители могут привести к изменению цвета деталей бутылочки. Это не влияет на их качество.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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