Нет, использовать бумагу для запекания или фольгу в аэрогриле Philips не рекомендуется по следующим причинам:
Если накрыть нижнюю часть корзины, поток воздуха внутри аэрогриля будет нарушен. В итоге аэрогриль будет готовить блюда менее эффективно.
Если накрыть нижнюю часть противня, где скапливается жир и грязь, бумагой для запекания или фольгой, поток воздуха будет нарушен, что приведет к неверному приготовлению блюда.
В случае использования в аэрогриле бумаги для запекания или фольги всегда кладите сверху продукты. В противном случае бумага для запекания или фольга может попасть на нагревательный элемент, что может стать причиной возгорания.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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