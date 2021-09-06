Если вы хотите узнать, можно ли использовать щипцы для завивки или выпрямитель для волос Philips для укладки мокрых волос, вы найдете ответ в этой статье.

Укладка мокрых или влажных волос

Мы рекомендуем использовать стайлеры для волос Philips на сухих волосах. Мокрые волосы сильнее подвержены ломкости, если укладывать их при высоких температурах. Выпрямление мокрых волос не принесет желаемого результата, а только повредит ваши волосы.

Также при использовании электрических приборов для укладки мокрых волос существует риск поражения электрическим током.

Чтобы ознакомиться с более подробными инструкциями и советами по правильной очистке стайлера для волос, см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.