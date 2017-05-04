Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco Intelia. Узнайте, как это делать самостоятельно.
Как очищать кофемашину Saeco Intelia от накипи?
Перед началом цикла очистки от накипи
- Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
- Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
- Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.
Приступая к работе
- Слейте жидкость из поддона для капель.
- Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
- Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
- Снимите панарелло / капучинатор / автоматический капучинатор (при наличии).
- Для кофемашин с молочным кувшином: наполните молочный кувшин чистой водой до минимальной отметки и установите в кофемашину.
Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus: инструкции по очистке от накипи
- Для доступа в меню нажмите кнопку MENU, выберите CALC CLEAN (Очистка от накипи). Кофемашины без кнопки MENU: для доступа в меню нажмите кнопку CALC CLEAN и выберите CALC CLEAN (Очистка от накипи).
- Чтобы начать очистку от накипи, нажмите кнопку ESPRESSO. На дисплее отобразится символ средства для удаления накипи.
- Извлеките резервуар для воды и вылейте в него всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.
- Добавьте в резервуар чистую воду до отметки MAX. (Обязательно наполните резервуар до линии MAX, иначе потребуется дополнительная промывка). Снова установите резервуар для воды в кофемашину.
- Кофемашины с молочным кувшином: убедитесь, что молочный кувшин установлен на место, а носик подачи молока находится в положении подачи.
- Установите большую чашу под трубкой выхода пара (1 литр).
- Нажмите кнопку ESPRESSO, чтобы запустить процедуру очистки от накипи.
- Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели состояния дисплея отображается ход выполнения процедуры.
- Когда раствор для удаления накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ пустого резервуара.
- Очистите резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX.
- После установки резервуара с водой на дисплее отобразится символ запуска. Нажмите кнопку ESPRESSO. Кофемашина запустит цикл промывки.
- Когда на дисплее снова отобразится символ пустого резервуара для воды, еще раз наполните резервуар свежей водой до отметки MAX. Установите резервуар для воды в кофемашину, снова нажмите кнопку ESPRESSO для продолжения работы.
- Повторите шаг 11, если символ пустого резервуара для воды не пропадает.
- После завершения процесса промывки на дисплее отобразится End (Готово). Нажмите кнопку AROMA/PRE-GROUND или CAPPUCCINO, чтобы завершить процесс очистки от накипи.
- Для подготовки к процессу приготовления кофе кофемашина автоматически заполнит контур, выполнит нагрев и автоматический цикл самоочистки.
- Слейте воду и вымойте поддон для капель. Теперь кофемашина снова готова к приготовлению кофе.
Intelia DeLuxe: инструкции по очистке от накипи
- Нажмите кнопку MENU и выберите параметр START CALC CLEAN (Начать очистку от накипи) с помощью кнопки OK.
- Для кофемашин с молочным кувшином. На кофемашине отобразится напоминание о необходимости установки наполненного водой молочного кувшина, после чего необходимо повернуть носик кувшина в положение “I”.
- Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.
- Добавьте в резервуар чистую водопроводную воду до отметки CALC CLEAN.
- Снова установите резервуар для воды в кофемашину.
- Установите чашу под трубку выхода пара/горячей воды и носиком выхода кофе. Для кофемашин с молочным кувшином: установите чашу под носик подачи молока и кофе.
- Нажмите кнопку OK, чтобы запустить цикл очистки от накипи.
- Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели дисплея отображается ход процесса. Это занимает примерно 20 минут.
Примечание. Цикл очистки от накипи можно приостановить, нажав кнопку ESC. Чтобы продолжить, нажмите кнопку OK.
- Когда раствор для удаления накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ пустого резервуара.
- Промойте резервуар для воды, наполните его чистой водой до отметки MAX и установите на место. На дисплее появится символ цикла промывки (две капли воды).
- Установите чашу на место.
- Нажмите кнопку OK. Кофемашина запустит цикл промывки.
- Когда отобразится символ пустого резервуара для воды, промойте резервуар для воды и наполните его чистой водой до отметки MAX. Задвиньте резервуар для воды обратно в кофемашину.
- Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из режима очистки от накипи CALC CLEAN.
- Кофемашина нагреется и выполнит цикл автоматической промывки.