Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco Minuto. Узнайте, как это делать самостоятельно.
Как очищать кофемашину Saeco Minuto от накипи?
Какую процедуру очистки от накипи выбрать
В продаже представлены разные модели Saeco Minuto.
- Если у кофемашины Saeco Minuto есть дисплей, следуйте указаниям в разделе “Инструкции по очистке от накипи для кофемашин Minuto с дисплеем”.
- Если у кофемашины Saeco Minuto нет дисплея, следуйте указаниям в разделе “Инструкции по очистке от накипи для кофемашин Minuto без дисплея”.
Здесь вы найдете видеоролик, посвященный очистке от накипи большинства моделей кофемашин Saeco Minuto. Посмотрев его, вы получите общее представление о процессе.
- Помните, подробные инструкции по очистке от накипи представлены в инструкции по эксплуатации кофемашины.
Перед началом цикла очистки от накипи
- Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
- Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
- Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.
Приступая к работе
- Слейте жидкость из поддона для капель.
- Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
- Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
- Снимите панарелло / капучинатор / автоматический капучинатор (при наличии).
- Для кофемашин с молочным кувшином: наполните молочный кувшин чистой водой до минимальной отметки и установите в кофемашину.
Видеоролик с общими сведениями об очистке от накипи кофемашин Saeco Minuto
Инструкции по очистке от накипи для кофемашин Minuto **с дисплеем**
1) Нажмите кнопку MENU и выберите CALC CLEAN (Очистка от накипи). Чтобы начать очистку от накипи, нажмите кнопку ESPRESSO. Кофемашины без кнопки MENU: нажмите кнопку CALC CLEAN, выберите CALC CLEAN (Очистка от накипи), для начала очистки от накипи нажмите кнопку ESPRESSO.
2) На дисплее отобразится символ средства для удаления накипи. Для кофемашин с молочным кувшином: на кофемашине отобразится напоминание о необходимости установить наполненный водой до минимального уровня молочный кувшин и сдвинуть диспенсер кувшина вправо (к символу подачи пара).
3) Снимите резервуар для воды. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.
4) Добавьте в резервуар чистую воду до символа ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ или отметки MAX.
5) Снова установите резервуар для воды в кофемашину.
6) Установите чашу под трубкой выхода пара/горячей воды/диспенсером молочного кувшина и носиком выхода кофе (в зависимости от того, входит ли в комплектацию кофемашины молочный кувшин).
7) Нажмите соответствующую кнопку, чтобы запустить процедуру очистки от накипи. В зависимости от модели кофемашины, это может быть кнопка AROMA/PRE GROUND или CAPPUCCINO (см. дисплей кофемашины).
8) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели дисплея отображается ход процесса. Это займет примерно 25 минут.
9) Когда раствор для удаления накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
10) Промойте резервуар для воды, наполните его чистой водой до отметки MAX и установите на место. На дисплее отобразится символ запуска цикла промывки.
11) Для кофемашин с молочным кувшином: промойте кувшин, наполните его чистой водой до отметки MIN и установите в кофемашину. Сдвиньте диспенсер молочного кувшина вправо (к символу подачи пара).
12) Установите чашу обратно.
13) Нажмите соответствующую кнопку, чтобы запустить цикл промывки. В зависимости от модели кофемашины, это может быть кнопка AROMA/PRE GROUND или CAPPUCCINO (см. дисплей кофемашины).
14) Если на дисплее отображается символ ГОТОВНОСТИ, цикл промывки завершен.
Примечание. Если на дисплее появился символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ вместо символа ГОТОВНОСТИ, повторите шаги 10–13, пока не появится символ ГОТОВНОСТИ.
Возможно, процедуру придется повторить несколько раз.
15) Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выйти из меню. В зависимости от модели кофемашины, это может быть кнопка ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS (см. дисплей кофемашины).
16) Кофемашина нагреется и выполнит цикл автоматической промывки.
17) Слейте воду из поддона для капель и установите его на место. Для кофемашин с молочным кувшином: вымойте кувшин.
18) Прибор готов к работе.
Инструкции по очистке от накипи для кофемашин Minuto **без дисплея**
1) Снимите резервуар для воды. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.
2) Добавьте в резервуар чистую воду до линии MAX. (Обязательно наполните резервуар до линии MAX, иначе потребуется дополнительная промывка.) Снова установите резервуар для воды в кофемашину.
3) Установите чашу под носик подачи.
4) Нажмите и удерживайте кнопку CALC CLEAN в течение не менее 3 секунд, пока она не начнет мигать. На машине начнется процесс очистки от накипи.
Примечание. Кнопка CALC CLEAN продолжит мигать, пока процесс очистки от накипи не будет завершен.
5) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. Это займет примерно 25 минут. Все это время будет гореть индикатор ЦИКЛА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ.
6) Когда в резервуаре не останется воды, загорится ровным светом индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
7) Опустошите чашу и установите ее обратно. Извлеките резервуар для воды, ополосните его и наполните свежей водой до отметки MAX. Установите его на место. Загорится индикатор ЦИКЛА ПРОМЫВКИ.
8) Когда начнет мигать индикатор кнопки ESPRESSO, нажмите на кнопку, чтобы начать цикл промывки.
9) Когда в резервуаре не останется воды, загорится индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
10) Извлеките резервуар для воды, ополосните его и наполните свежей водой до отметки MAX. Установите его на место.
11) Подсветка кнопки CALC CLEAN погаснет. Загорится подсветка кнопки ESPRESSO, начнут мигать индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ и ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК.
Примечание. Если снова загорится символ ЦИКЛА ПРОМЫВКИ, наполните резервуар до отметки MAX и повторяйте шаги 7–10, пока не начнут мигать индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ и ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз.
12) Нажмите кнопку ESPRESSO для заполнения контура.
13) Одновременно начнут мигать кнопки ESPRESSO и COFFEE, на кофемашине автоматически запустится цикл промывки.
14) Слейте воду из поддона для капель и установите его на место.
15) Теперь кофемашина готова к использованию.