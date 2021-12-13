Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
Регулярное смазывание варочной группы кофемашины Philips обеспечивает правильное движение механических деталей варочной группы. Ниже вы найдете информацию о частоте смазывания и соответствующей процедуре. Этот видеоурок поможет вам научиться этой процедуре.
- Section Attachment PDF file, published 2021-12-13
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Смазка варочной группы
Следуйте представленным ниже инструкциям по смазыванию деталей варочной группы:
- Выключите кофемашину Philips
- Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее теплой проточной водой. Дайте ей высохнуть.
- Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки планки с обеих сторон.
Частота смазки
В зависимости от частоты использования кофемашины смазывание необходимо осуществлять со следующим интервалом:
- Приготовление 1–5 напитков в день: выполняйте смазку раз в 4 месяца.
- Приготовление 6–9 напитков в день: выполняйте смазку раз в 2 месяца.
- Приготовление более 10 напитков в день: выполняйте смазку раз в месяц.