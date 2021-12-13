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    Как смазывать варочную группу кофемашины Philips

    Регулярное смазывание варочной группы кофемашины Philips обеспечивает правильное движение механических деталей варочной группы. Ниже вы найдете информацию о частоте смазывания и соответствующей процедуре. Этот видеоурок поможет вам научиться этой процедуре.
    • Section Attachment PDF file, published 2021-12-13
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    Смазка варочной группы

    Следуйте представленным ниже инструкциям по смазыванию деталей варочной группы:
    1. Выключите кофемашину Philips
    2. Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее теплой проточной водой. Дайте ей высохнуть.
    3. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
    4. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
    5. Нанесите тонкий слой смазки планки с обеих сторон.
    Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips HD5061. Вы можете приобрести ее в нашем интернет-магазине здесь.
     
    Смазывание варочной группы эспрессо-кофемашины Philips

    Частота смазки

    В зависимости от частоты использования кофемашины смазывание необходимо осуществлять со следующим интервалом:
    • Приготовление 1–5 напитков в день: выполняйте смазку раз в 4 месяца.
    • Приготовление 6–9 напитков в день: выполняйте смазку раз в 2 месяца.
    • Приготовление более 10 напитков в день: выполняйте смазку раз в месяц.

    Информация на данной странице относится к моделям: SM6480/00 , SM6585/00 , EP1223/00 , EP2224/40 , EP4343/70 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP3246/70 , EP3241/50 , EP2230/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP2235/40 , EP3243/50 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5335/10 , SM5479/10 , EP5334/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5473/10 , SM5570/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP5360/10 , EP3363/10 , EP4010/00 , SM7580/00 , SM7685/00 , SM7581/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8919/59 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8865/09 , HD8885/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8767/01 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , RI9913/06 , RI9914/01 , HD8743/19 , RI9702/01 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9305/01 , RI9305/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9828/11 , RI9701/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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