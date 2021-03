1) Откройте МЕНЮ, выберите MAINTENANCE SETTING (Обслуживание), а затем DESCALING CYCLE (Цикл очистки от накипи).

2) Нажмите OK, чтобы подтвердить запуск цикла очистки от накипи.

3) Снимите резервуар для воды. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.

4) Добавьте в резервуар чистую воду до линии MAX. (Обязательно наполните резервуар до линии MAX, иначе потребуется дополнительная промывка.) Снова установите резервуар для воды в кофемашину.

5) Нажмите OK для подтверждения.

6) Откройте сервисную дверцу и опустошите поддон для капель и контейнер для отходов. Установите их обратно.

7) Нажмите OK для подтверждения.

8) Наполните кувшин чистой водой наполовину и установите его в кофемашину.

9) Установите диспенсер молочного кувшина в положение подачи. Нажмите OK для подтверждения.

10) Установите чашу под диспенсер молочного кувшина и носик подачи. Нажмите OK для подтверждения.

11) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. Это занимает примерно 20 минут.

12) Сообщение “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Промойте резервуар и наполните его свежей водой) оповестит о том, что раствор для удаления накипи и вода израсходованы.

13) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Нажмите OK для подтверждения.

14) Опустошите внутренний поддон для капель и установите его на место. Нажмите OK для подтверждения.

15) Опустошите молочный кувшин, наполните его чистой водой наполовину и установите в кофемашину. 16) Установите диспенсер молочного кувшина в положение подачи. Нажмите OK для подтверждения.

16) Опустошите чашу и установите ее обратно. Нажмите OK для подтверждения.

17) Кофемашина запустит цикл промывки.

18) Когда необходимое для цикла промывки количество воды будет полностью израсходовано, кофемашина будет готова к использованию. Важная информация. Если на кофемашине второй или третий раз появляется сообщение “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Промойте резервуар и наполните его свежей водой), значит, резервуар для воды не был наполнен до отметки MAX. Наполните резервуар до отметки MAX и выполните еще один цикл промывки.

19) Опустошите внутренний поддон для капель и установите его на место.

20) Опустошите и очистите молочный кувшин.

21) После этого промойте варочную группу водой.

22) Теперь кофемашина готова к использованию.