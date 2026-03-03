Ключевые слова для поиска

    Опубліковано на 03 March 2026
    Для глубокой очистки бритвы Philips необходимо знать, как выполнять замену бритвенных головок вашей бритвы. Для выполнения нужных действий следуйте инструкциям, представленным ниже. Помните, что инструкции для вашей модели бритвы могут отличаться от представленных. Подробную информацию рекомендуется смотреть в инструкции по эксплуатации. 

    Снятие и повторная установка бритвенной головки Philips

    Выключите бритву и выполните следующие действия.
    1. Снимите держатель бритвенной головки с основания бритвенного блока.
    2. Поверните удерживающие кольца внутри держателя бритвенной головки и снимите их.
    3. Снимите бритвенные головки с держателя бритвенных головок.
    4. Каждая бритвенная головка содержит вращающийся и неподвижный нож. Обратите внимание, что вращающиеся и неподвижные ножи не подлежат замене. Они являются парными, и их не стоит разъединять.
    5. Вставьте бритвенные головки в держатель бритвенных головок.
    6. Поместите держатель бритвенной головки обратно на основание бритвенного блока.
    Замена бритвенных головок Philips

