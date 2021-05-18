Что означают символы на бритве Philips?
Индикаторы зарядки
На некоторых моделях он выполнен в виде трех вертикальных полос.
На этих бритвах при разряженном аккумуляторе индикатор мигает оранжевым светом. Во время зарядки он может быть белым, зеленым или синим в зависимости от модели бритвы.
На некоторых моделях индикатор зарядки выполнен в виде трех горизонтальных полос.
На этих моделях каждая из полос подсвечивается, означая уровень заряда аккумулятора. Если нижняя полоса мигает оранжевым светом, это означает, что аккумулятор практически разряжен.
После окончания зарядки индикатор горит еще 15 или 30 минут, а затем гаснет для экономии заряда.
Отключение от сети перед использованием
Восклицательный знак
- Блокировка бритвенных головок: Если восклицательный знак мигает вместе с символом крана и бритвенной головки, это означает, что мотор вашей бритвы не может работать, потому что бритвенные головки повреждены или засорились. Это значит, что необходимо очистить или заменить бритвенные головки.
- Перегрев: Бритва может перегреться при чрезмерной зарядке. В этом случае бритва автоматически отключается. Оставьте ее на несколько минут, чтобы она остыла, а затем включите ее снова.
- Металлический объект на зарядной панели: Если на зарядной панели Qi горит индикатор в виде восклицательного знака, это означает, что на панели находится металлический объект. В этом случае панель Qi автоматически выключается. Уберите объект и перезапустите зарядную панель через 5 минут.
Напоминание об очистке
Дорожная блокировка
Для включения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех секунд. При включенной дорожной блокировке на бритве мигает символ замка.
Для выключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех секунд. Символ замка мигнет, а затем будет гореть непрерывно; это будет означать, что бритва готова к работе.
Замена бритвенных головок
На большинстве моделей бритвенные головки требуется менять каждые 2 года. Инструкции по замене бритвенных головок вы можете найти в руководстве пользователя.
Примечание. После замены бритвенных головок необходимо сбросить настройки бритвы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд.
Символы ванны и крана
Символ крана на задней части бритвы Philips означает, что вашу бритву можно мыть и очищать водой. Однако это не значит, что вы можете использовать ее в душе или ванне.
Перечеркнутый крестом кран означает, что вашу бритву можно очищать только без воды.
Значок уведомления
Символ чувствительности бритья
Примечание. Обратите внимание, что символы на бритвах Philips различаются в зависимости от модели. Полный список символов и индикаторов вашей бритвы вы можете найти в руководстве пользователя.
Датчик движения
По завершении бритья на ручке бритвы отобразится отчет о сеансе. Значок датчика движения светится разными цветами, обозначая, насколько точными движениями вы брились.
- Если вы брились точными круговыми движениями, этот значок загорится зеленым светом.
- Если вашу технику бритья можно улучшить, значок загорится оранжевым светом.
Значок крана
Этот индикатор на корпусе бритвы начнет мигать после ее отключения, напоминая о необходимости очистки.
3 капли
На большинстве новых моделей вы также найдете индикатор необходимости очистки в форме 3 капель под синим значком в форме банана.
При отключении бритвы индикатор с 3 каплями начинает мигать, напоминая о необходимости очистки бритвы в системе Quick Clean Pod.
Когда 3 капли горят ровным светом, это означает, что выполняется программа очистки.
Если извлечь бритву из Philips Quick Clean Pod или начать кнопку включения/выключения во время программы очистки, 3 капли начинают быстро мигать — это означает, что процедура очистки была прервана до ее завершения.
Чтобы продолжить процедуру очистки, поместите бритву в систему очистки в течение 4 секунд. Если вы не сделали этого, для повторного запуска программы очистки необходимо вновь нажать кнопку включения/выключения на бритве.
Значок в форме банана
Помимо трех капель во время очистки начнет мигать синий значок в форме банана.
Если извлечь бритву из Philips Quick Clean Pod или начать кнопку включения/выключения во время программы очистки, значок начинает медленно мигать — это означает, что процедура очистки была прервана до ее завершения.
Чтобы продолжить процедуру очистки, поместите бритву в систему очистки в течение 4 секунд. Если вы не сделали этого, для повторного запуска программы очистки необходимо вновь нажать кнопку включения/выключения на бритве.
SkinIQ
Наличие на бритве значка SkinIQ означает, что оно располагает технологией SkinIQ, которая в интеллектуальном режиме распознает густоту волос и вашу технику бритья.
В приложении GroomTribe вы сможете получить персональные рекомендации по бритью.