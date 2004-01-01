Мы активно работаем над тем, чтобы продлить срок службы наших бритв Philips, сократить воздействие на окружающую среду и обеспечить вас оптимальной работой изделий Philips.
Если ваша бритва Philips перестала работать во время гарантийного срока, нажмите здесь, чтобы запросить ее ремонт или замену. По ссылке вы также сможете определить, распространяется ли на ваш продукт текущая гарантия.
Поскольку большинство бритв Philips являются водонепроницаемыми, рекомендуем диагностировать какие-либо проблемы с бритвой исключительно в авторизованных сервисных центрах. Вскрытие корпуса бритвы может привести к потере влагозащитных свойств, что может привести к повреждению устройства или вашей травме.
Совет. См. статью поддержки "Моя бритва Philips не работает", чтобы самостоятельно устранить многие проблемы, часто принимаемые за неисправность аккумулятора.
Серия Philips i9000
Если в авторизованном сервисном центре выявляется дефект аккумулятора, аккумулятор Philips серии i9000 может быть заменен в сервисном центре в любой период срока службы бритвы (даже после окончания гарантии).
