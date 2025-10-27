Как правильно использовать бритву Philips?

Чтобы добиться наилучших результатов при использовании бритвы Philips, следуйте нашим советам и рекомендациям ниже.

Подождите, пока кожа привыкнет Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию электрической бритвы. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips.



Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.

Подравнивайте длинные волосы на лице



Если вы не брились в течение нескольких дней и у вас густая щетина, рекомендуется подравнять волоски перед началом бритья. Также это поможет сократить время бритья.



Некоторые бритвы Philips оснащены специальной насадкой, которую можно использовать для подравнивания бороды. Если у вас ее нет, используйте обычный триммер для бороды.

Будьте аккуратнее Во время бритья важно бережное воздействие, особенно если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражению. Не надавливайте на бритву слишком сильно. Слегка прижимайте бритву к коже, приподнимая волоски, чтобы лезвия лучше их захватывали.



При аккуратном перемещении бритвы сокращается интенсивность трения, поэтому процедура становится гораздо комфортнее.

Советы по влажному бритью Перед началом бритья всегда умывайтесь водой с небольшим количеством мыла.

Наносите на кожу пену или гель для бритья, которые вы обычно используете.

Брейтесь круговыми движениями. Таким образом вы сможете удалить все волоски — даже те, которые растут в разных направлениях. При использовании бритвы Philips с пеной или гелем для бритья соблюдайте следующие рекомендации.