Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Как правильно использовать бритву Philips?

    Опубліковано на 27 October 2025
    Чтобы добиться наилучших результатов при использовании бритвы Philips, следуйте нашим советам и рекомендациям ниже.

    Подождите, пока кожа привыкнет

    Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию электрической бритвы. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips.

    Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.

    Подравнивайте длинные волосы на лице

    Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.

    Если вы не брились в течение нескольких дней и у вас густая щетина, рекомендуется подравнять волоски перед началом бритья. Также это поможет сократить время бритья.

    Некоторые бритвы Philips оснащены специальной насадкой, которую можно использовать для подравнивания бороды. Если у вас ее нет, используйте обычный триммер для бороды.

    Будьте аккуратнее

    Во время бритья важно бережное воздействие, особенно если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражению. Не надавливайте на бритву слишком сильно. Слегка прижимайте бритву к коже, приподнимая волоски, чтобы лезвия лучше их захватывали.

    При аккуратном перемещении бритвы сокращается интенсивность трения, поэтому процедура становится гораздо комфортнее.

    Советы по влажному бритью

    При использовании бритвы Philips с пеной или гелем для бритья соблюдайте следующие рекомендации.
    • Перед началом бритья всегда умывайтесь водой с небольшим количеством мыла.
    • Наносите на кожу пену или гель для бритья, которые вы обычно используете.
    • Брейтесь круговыми движениями. Таким образом вы сможете удалить все волоски — даже те, которые растут в разных направлениях.

    Советы по сухому бритью

    Большинство бритв Philips можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Во время сухого бритья соблюдайте следующие рекомендации.
    • Сначала умойтесь водой с небольшим количеством мыла, а затем тщательно вытрите лицо.
    • Перед началом бритья подождите не менее 15 минут, чтобы кожа полностью высохла.
    • Перемещайте бритву по поверхности кожи круговыми движениями, чтобы лезвия захватывали все волоски, растущие в разных направлениях
    Больше советов по бритью доступно в приложении GroomTribe Styling and Shaving, которое можно загрузить в магазинах приложений Google Play и Apple App Store

    Информация на данной странице относится к моделям: S7886/55 , XP9404/46 , X9003/30 , XP9201/33 , S7886/35 , X5006/00 , S9975/55 , X3051/00 , X3003/00 , S3144/00 , X3002/00 , S3344/13 , S3343/13 , S3341/13 , S3242/12 , S1141/00 , S1142/00 , S5887/10 , S7886/58 , S7882/55 , SP9883/36 , S5466/17 , S9986/59 , S5587/10 , S7786/55 , S5585/30 , S5584/50 , S5589/30 , S5587/30 , HS8020/17 , S5583/30 , S7783/59 , S5589/38 , S5583/38 , S1232/41 , S1231/41 , S3233/52 , S1133/41 , S1333/41 , S3333/54 , S3232/52 , S3134/51 , S1131/41 , S1332/41 , S6630/11 , S7970/26 , S7960/17 , S6620/11 , S7930/16 , S7940/16 , SP9820/12 , AT756/16 , S1100/04 , S1110/04 , S1310/04 , S1510/04 , S1510/42 , S1520/04 , S5050/64 , S5080/03 , S5420/06 , SP9861/16 , SP9860/13 , S5130/06 , SW6700/14 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW5700/07 , S5250/06 , S5530/06 , S5630/12 , S9151/31 , S9041/12 , S5885/35 , S5884/50 , S5885/10 , S5886/30 , S5886/38 , S5887/30 , S7510/41 , S7720/26 , S5600/41 , S5400/06 , S728/17 , S738/17 , S7370/12 , S9031/12 , S9521/31 , S9511/41 , AT890/26 , YS521/17 , RQ1155/16 , YS534/17 , RQ1250/21 , RQ1185/21 , RQ1195/21 , RQ1285/16 , RQ1175/16 , RQ1275/16 , AT750/26 , AT750/16 , AT890/16 , PT860/16 , PT920/21 , PT920/18 , PT870/16 , HQ7330/19 , RQ1280/21 , RQ1260/22 , RQ1260/16 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , RQ1250/16 , RQ1180/17 , RQ1180/16 , RQ1160/22 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1150/16 , RQ1280/17 , RQ1260/17 , RQ1290/23 , RQ1280/16 , RQ1280/22 , RQ1260/21 , HQ6710/16 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.