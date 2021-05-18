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    S5583/38 Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5583/38

    Бритва Philips не работает

    Если бритва Philips не работает или не включается, ниже представлены возможные причины и рекомендации по самостоятельному устранению неполадки.

    Бритва Philips не заряжена

    Если у вас бритва Philips с аккумулятором, возможно, она полностью разряжена. Рекомендуется зарядить бритву, а затем снова попробовать включить ее. Подробную информацию о зарядке бритвы см. в руководстве пользователя.

    Если ваша бритва Philips работает от электросети, ее следует подключить к работающей розетке.

    Бритва Philips загрязнена

    Возможно, бритва не включается или не работает из-за загрязнения. Внутри прибора могли скопиться волосы или частицы грязи, которые и блокируют работу бритвенных головок.

    Необходимо тщательно очистить бритву, чтобы устранить эту неисправность. Если возможно, снимите бритвенную головку и очистите бритву изнутри. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.

    На некоторых моделях бритвы мигает специальный символ, напоминающий о необходимости очистки бритвы.

    Символ напоминания об очистке бритвы Philips

    Бритва Philips неправильно собрана

    Также возможно, что бритва не работает из-за неправильной сборки. Инструкции о том, как собрать бритву, даны в руководстве пользователя.

    На бритве Philips включена дорожная блокировка

    Некоторые бритвы Philips оснащены функцией дорожной блокировки. При активации данной функции бритва не включается. В зависимости от модели на бритве может мигать специальный символ, указывающий на то, что включена дорожная блокировка.

    Для выключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех-пяти секунд. После этого снова попробуйте включить бритву.

    Символ дорожной блокировки бритвы Philips

    Бритва Philips повреждена

    Возможно, механизм бритвы Philips поврежден или изношен настолько, что мотор не работает. В этом случае свяжитесь с нами для получения помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: S5583/38 , S7786/55 , S7783/59 , S5589/38 , S5589/30 , S5584/50 , S5583/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5585/30 , S1133/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1231/41 , S1333/41 , S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6630/11 , AT756/16 , SP9861/16 , SP9860/13 , SP9820/12 , S5630/12 , S5530/06 , S5420/06 , S5250/06 , S5080/03 , S5050/64 , S1520/04 , S1510/42 , S1510/04 , S1310/04 , S1110/04 , S1100/04 , S5130/06 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S9151/31 , S9041/12 , S5400/06 , S7720/26 , S7510/41 , S738/17 , S728/17 , S5600/41 , S7370/12 , S9031/12 , S9521/31 , S9511/41 , RQ1155/16 , YS521/17 , YS534/17 , HQ6927/16 , HQ6996/16 , HQ6976/16 , HQ6946/16 , HQ6906/16 , RQ1250/21 , RQ1175/16 , RQ1285/16 , RQ1275/16 , RQ1195/21 , RQ1185/21 , AT890/26 , AT750/26 , AT750/16 , AT890/16 , RQ1150/16 , RQ1180/17 , RQ1180/16 , RQ1160/22 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1250/16 , RQ1290/23 , RQ1280/22 , RQ1280/21 , RQ1280/17 , RQ1280/16 , RQ1260/22 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1260/16 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , HQ6900/16 , HQ6990/16 , HQ6920/16 , HQ7330/19 , HQ6940/16 , HQ6970/16 , HQ6710/16 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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