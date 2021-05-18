Бритва Philips не заряжается

Если у вас возникли проблемы с зарядкой бритвы Philips, попробуйте следовать нашим рекомендациям, чтобы решить проблему самостоятельно.

Бритва не подключена к электросети Убедитесь, что кабель для зарядки бритвы Philips правильно подключен к бритве, а розетка исправна.

Зарядное устройство или кабель для зарядки не совместимы с вашей бритвой Philips Для зарядки бритвы Philips используйте только оригинальное зарядное устройство Philips и кабель (USB). Чтобы узнать, какое зарядное устройство совместимо с вашей бритвой, посетите наш интернет-магазин или обратитесь к нам за помощью.

Включен режим энергосбережения Во время зарядки на бритве Philips мигает индикатор или символ аккумулятора. Для экономии энергии индикатор автоматически отключается через 15 или 30 минут после полной зарядки бритвы.



Чтобы проверить, включен ли на бритве режим энергосбережения, попробуйте отсоединить кабель для зарядки, а затем снова подключить его к бритве. После этого действия индикатор должен начать мигать снова. Теперь вы можете быть уверены, что бритва заряжается.

Бритва Philips заряжается впервые или после долгого перерыва Когда бритва Philips заряжается впервые или после долгого перерыва, во избежание повреждения прибора зарядка аккумулятора происходит очень медленно. По этой причине индикатор зарядки на бритве может не мигать первые несколько часов.



Не беспокойтесь. Заряжайте бритву не менее двух часов, а затем снова проверьте состояние зарядки. Если бритва не заряжается, возможно, возникла другая проблема.