Бритва Philips не заряжается
Бритва не подключена к электросети
Зарядное устройство или кабель для зарядки не совместимы с вашей бритвой Philips
Включен режим энергосбережения
Чтобы проверить, включен ли на бритве режим энергосбережения, попробуйте отсоединить кабель для зарядки, а затем снова подключить его к бритве. После этого действия индикатор должен начать мигать снова. Теперь вы можете быть уверены, что бритва заряжается.
Бритва Philips заряжается впервые или после долгого перерыва
Не беспокойтесь. Заряжайте бритву не менее двух часов, а затем снова проверьте состояние зарядки. Если бритва не заряжается, возможно, возникла другая проблема.
Бритва Philips неправильно установлена в систему SmartClean
Переверните бритву перед установкой в держатель. Убедитесь, что передняя часть бритвы направлена в сторону системы SmartClean, а затем выполните следующие действия.
1. Установите бритву в держатель.
2. Наклоните бритву назад.
3. Нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean до щелчка; бритва зафиксирована.
На панели системы SmartClean начнет мигать символ аккумулятора, указывающий на то, что бритва заряжается.
Если эти решения не помогли и бритва по-прежнему не заряжается, обратитесь к нам за помощью.