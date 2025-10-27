Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?

    Опубліковано на 27 October 2025
    С бритвой Philips для сухого и влажного бритья можно использовать любую пену или гель для бритья. Если у вас чувствительная кожа, рекомендуем использовать пену или гель для бритья для чувствительной кожи.

    Повышает ли использование пены или геля эффективность бритвы?

    Во время влажного бритья с пеной или гелем расходуется больше энергии, поэтому аккумулятор бритвы разряжается гораздо быстрее. Если вы пользуетесь бритвой Philips только для сухого бритья, аккумулятор работает дольше.

    При использовании бритвы Philips какое бритье эффективнее: сухое или влажное?

    И сухое, и влажное бритье имеют свои преимущества. Поэтому выбор зависит только от ваших личных предпочтений. Ниже приведены некоторые преимущества.
    • Перед сухим бритьем не нужно умываться, а очистка после него максимально проста, поэтому его можно выполнить практически везде, даже в дороге.
    • Влажное бритье дарит ощущение свежести, поэтому оно хорошо подходит для чувствительной кожи. Во время влажного бритья сокращается интенсивность трения и снижается риск появления раздражения, вызываемого воздействием лезвий.
    Больше советов по бритью доступно в приложении GroomTribe Styling and Shaving, которое можно загрузить в магазинах приложений Google Play и Apple App Store

    Информация на данной странице относится к моделям: S7886/55 , XP9404/46 , X9003/30 , XP9201/33 , S7886/35 , X5006/00 , X3002/00 , S3242/12 , S3343/13 , S3341/13 , S9975/55 , S3144/00 , X3003/00 , X3051/00 , S3344/13 , S1142/00 , S1141/00 , S5887/10 , S7882/55 , SP9883/36 , S7886/58 , S5466/17 , S9986/59 , S5587/10 , S7786/55 , S5589/30 , S5587/30 , S5585/30 , S5584/50 , S5583/30 , S5589/38 , S5583/38 , S7783/59 , S1231/41 , S1232/41 , S1332/41 , S3233/52 , S3333/54 , S1131/41 , S1133/41 , S3232/52 , S1333/41 , S3134/51 , S7970/26 , S6630/11 , S7960/17 , S7930/16 , S7940/16 , S6620/11 , SP9861/16 , AT756/16 , S1100/04 , S1110/04 , S1310/04 , S1510/04 , S1510/42 , S1520/04 , S5080/03 , SP9820/12 , SP9860/13 , S5130/06 , SW7700/67 , SW9700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S5250/06 , S5530/06 , S5630/12 , S9151/31 , S9041/12 , S5884/50 , S5885/10 , S5885/35 , S5886/30 , S5886/38 , S5887/30 , S738/17 , S728/17 , S7510/41 , S7720/26 , S7370/12 , S9031/12 , S9511/41 , S9521/31 , AT890/26 , RQ1155/16 , YS521/17 , YS534/17 , RQ1250/21 , RQ1195/21 , RQ1185/21 , RQ1285/16 , RQ1175/16 , RQ1275/16 , AT750/26 , AT890/16 , AT750/16 , HQ7330/19 , RQ1180/17 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1250/16 , RQ1160/16 , RQ1280/17 , RQ1280/21 , RQ1250/17 , RQ1250/22 , RQ1150/17 , RQ1150/16 , RQ1260/22 , RQ1160/22 , RQ1180/16 , RQ1260/16 , RQ1290/23 , RQ1280/16 , RQ1260/17 , RQ1260/21 , RQ1280/22 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.