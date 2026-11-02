Почему необходимо выполнять сброс настроек прибора после замены фильтра?

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Сброс настроек необходим для активации счетчика фильтра(-ов). Кроме того, для прибора предусмотрена функция оповещения системы контроля качества воздуха, которая напоминает о необходимости очистки (только фильтр 1) и замены фильтра. Если после замены фильтра не будет выполнен сброс настроек прибора, прибор начнет напоминать о необходимости замены фильтра гораздо раньше окончания фактического срока службы фильтра. Функции оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха обеспечивают оптимальную работу фильтров. Вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом.
Информация на данной странице относится к моделям: AC4080/10.
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