Nose trimmer series 3000Для волос в носу, ушах и на бровях
NT3650/16
Как заряжать стайлеры Philips?
Следуйте приведенным ниже инструкциям по зарядке стайлеров, триммеров для бороды и машинок для стрижки волос Philips.
Инструкции по зарядке стайлеров Philips
Стайлеры Philips для мужчин необходимо заряжать, когда индикатор зарядки на устройстве отображает низкий заряд аккумулятора. Если на вашем устройстве отсутствует индикатор заряда аккумулятора, заряжайте стайлер, когда оно начинает работать медленнее.
Вставьте штекер на кабеле для зарядки в соответствующий разъем на вашем устройстве. Убедитесь, что форма штекера соответствует форме разъема, и штекер плотно вставляется в разъем. Не прилагайте чрезмерных усилий.
Индикатор зарядки на вашем устройстве начнет мигать; это означает, что стайлер заряжается. После окончания зарядки стайлера индикатор будет гореть в течение примерно 30 минут, а затем погаснет для экономии заряда.
После зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети и стайлера. Стайлер готов к использованию.
Для большинства стайлеров время зарядки обычно составляет от 1 до 8 часов. Первый раз устройство следует заряжать в течение хотя бы 3 часов. Руководство по зарядке для вашей модели см. в инструкции по эксплуатации.
Зарядка стайлера с помощью зарядной станции
Если в комплект вашего стайлера входит зарядная станция, используйте ее в соответствии с инструкциями, представленными ниже.
Подключите зарядную станцию к рабочей розетке электросети.
Поместите стайлер в подставку. На одном из устройств может загореться индикатор; это будет означать, что зарядка началась.
После окончания зарядки стайлера отключите зарядную станцию от электросети; стайлер готов к использованию.
Устройства, работающие от батарей
Некоторые стайлеры Philips работают от одноразовых батарей типа AA. Вместо зарядки этих устройств проверяйте оставшийся ресурс одноразовых батарей. В случае если ваш триммер не включается или работает медленнее, чем раньше, пришло время заменить элементы питания. Используйте только одноразовые элементы питания, указанные в инструкции по эксплуатации устройства. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи и не устанавливайте батареи разных типов. Соблюдайте полярность при установке батарей ("+" и "-").
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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