В статье ниже вы найдете пошаговые инструкции по использованию таблеток для удаления кофейного масляного налета Philips.
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Опубліковано на 24 August 2023
Таблетки для удаления масляного налета Philips CA6704
Использование таблеток для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704) поможет удалить жир с фильтра варочной группы кофемашины и обеспечить ее правильную работу.
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips можно приобрести у розничных операторов Philips.
Примечание. Таблетки для удаления кофейного масляного налета не предназначены для удаления накипи из эспрессо-кофемашины.
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips можно приобрести у розничных операторов Philips.
Примечание. Таблетки для удаления кофейного масляного налета не предназначены для удаления накипи из эспрессо-кофемашины.
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Инструкции для эспрессо-кофемашин с функцией приготовления предварительно молотого кофе
- Включите кофемашину
- Наполните резервуар водопроводной водой до отметки MAX и поставьте чашку под носик подачи кофе
- Поместите таблетку для удаления кофейного масляного налета в отделение предварительно молотого кофе.
- Выберите функцию приготовления предварительно молотого кофе.
- Выберите кофе и начните приготовление. После приготовления половины чашки воды отключите кофемашину от электросети.
- Дайте раствору для удаления кофейного масляного налета поработать не менее 15 минут. Снова подключите устройство к розетке электросети и включите его. Машина начнет нагреваться и автоматически запустит цикл промывки.
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.
- Тщательно промойте варочную группу проточной водой.
- Установите варочную группу обратно и поставьте чашку под носик подачи кофе.
- Снова выберите функцию приготовления предварительно молотого кофе и не добавляйте молотый кофе.
- Выберите кофе и начните приготовление. Кофемашина начнет подавать воду. Повторите этот шаг дважды.
Инструкции для эспрессо-кофемашин без функции приготовления предварительно молотого кофе
- Откройте сервисную дверцу и снимите варочную группу.
- Положите таблетку для удаления кофейного масляного налета в чашку и залейте ее 150 мл горячей воды. Дождитесь полного растворения таблетки.
- Используйте раствор для удаления кофейного масляного налета, чтобы очистить фильтр варочной группы. Для очистки фильтра используйте мягкую губку или щетку.
- После очистки оставьте раствор на 15 минут.
- Через 15 минут тщательно промойте варочную группу проточной водой.
- Вставьте варочную группу обратно в кофемашину.
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Инструкции для эспрессо-кофемашин с кнопками очистки в меню
Для эффективной очистки рекомендуется использовать только таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips.
Если в меню вашей кофемашины есть кнопка Clean (Очистка), следуйте указанным ниже инструкциям или посмотрите видео.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
Если в меню вашей кофемашины есть кнопка Clean (Очистка), следуйте указанным ниже инструкциям или посмотрите видео.
- Включите кофемашину.
- Коснитесь значка очистки и выберите Brew group clean (Очистка варочной группы) с помощью стрелок вверх и вниз.
- Коснитесь "OK" и следуйте инструкциям на экране.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
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