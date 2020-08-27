Информацию о формах для выпечки, которые можно использовать для приготовления блюд в аэрогриле Philips, см. ниже.
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Виды форм и контейнеров для выпечки, которые можно использовать в аэрогриле Philips
С аэрогрилем можно использовать любую посуду, предназначенную для духовок, из стекла, керамики, металла или силикона. Также для выпекания в аэрогриле кексов или мини-запеканок можно использовать силиконовые или бумажные формы.
Примечание.
* Между стенками контейнера для выпечки и стенками корзины должно оставаться свободное пространство для обеспечения циркуляции воздуха.
* Не помещайте форму для выпечки непосредственно на противень, так как это препятствует циркуляции воздуха в противне, в результате чего приготовится только верхняя часть блюда. Всегда устанавливайте форму для выпечки в корзину.
* При работе с контейнерами или формами для выпечки всегда пользуйтесь кухонными рукавицами. В аэрогриле Philips формы и контейнеры для выпечки сильно нагреваются.
Максимальные размеры форм для выпечки, которые можно использовать в аэрогриле Philips:
Круглые формы для выпечки:
*Модели аэрогрилей: HD921x, HD922x, HD923x, HD925x, HD962x, HD964x:
максимальный диаметр — 16 см, максимальная высота — 6 см.
*Модель аэрогриля: HD924x:
максимальный диаметр — 19 см, максимальная высота — 7 см.
*Модели аэрогрилей: HD963x, HD965x:
максимальный диаметр — 19,5 см, максимальная высота — 7 см.
Квадратные формы для выпечки:
*Модели аэрогрилей: HD921x, HD922x, HD923x, HD925x, HD962x, HD964x:
максимальный размер по внешней стороне — 16 x 16 см (Д х Ш), максимальная высота — 6 см.
*Модель аэрогриля: HD924x:
максимальный размер по внешней стороне — 19 x 19 см (Д х Ш), максимальная высота — 7 см.
*Модели аэрогрилей: HD963x, HD965x:
максимальный размер по внешней стороне — 19,5 х 19,5 см (Д х Ш), максимальная высота — 7 см.