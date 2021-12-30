  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Как долго нужно заряжать беспроводной пылесос Philips?

    Полная зарядка беспроводного пылесоса Philips занимает примерно 5 часов (если пылесос пуст).

    Вам не нужно останавливать зарядку беспроводного пылесоса Philips после того, как он полностью зарядится. Аккумулятор можно заряжать в течение любого времени без негативных последствий. Прибор оснащен аккумулятором, который можно заряжать постоянно без ущерба для производительности, надежности и срока службы.

    Если вы планируете не использовать прибор в течение долгого времени (более 1 месяца), зарядите аккумулятор до 50 % (наполовину) и отключите прибор от розетки перед тем, как убрать на хранение. Мы не рекомендуем хранить прибор с разряженным аккумулятором, поскольку это может привести к необратимым повреждениям аккумулятора.

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.