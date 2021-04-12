Если вам нужно заменить батареи беспроводного пылесоса Philips SpeedPro или Philips SpeedPro (Max) свяжитесь с нами (эта процедура выполняется в сервисном центре).



Обратите внимание, что на Philips SpeedPro / Philips SpeedPro (Max) и на батареи в комплекте действует 2-летняя гарантия.