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    EP4343/70 Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP4343/70

    Капучинатор Philips LatteGo протекает снизу

    Капучинатор Philips LatteGo протекает снизу? Используйте рекомендации ниже, чтобы решить проблему самостоятельно.

    Не снята насадка

    Убедитесь, что с нижней части капучинатора Philips LatteGo снята прозрачная насадка. Для дальнейшего использования капучинатора насадку необходимо снять.

    Снимите насадку с капучинатора Philips LatteGo

    Капучинатор собран неправильно

    Молоко может вытекать снизу, если две части капучинатора собраны неправильно. Повторно соедините две части.

    1. Прикрепите черный носик подачи молока к верхней части контейнера для молока.
    2. Вставьте контейнер в устройство подачи молока до щелчка. Возможно, придется приложить некоторое усилие.
    3. Убедитесь, что обе части внизу собраны правильно, как показано на изображении ниже.

    Если эти действия не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.

    Как собрать капучинатор Philips LatteGo

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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