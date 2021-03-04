Капучинатор Philips LatteGo протекает снизу? Используйте рекомендации ниже, чтобы решить проблему самостоятельно.
Капучинатор Philips LatteGo протекает снизу
Не снята насадка
Убедитесь, что с нижней части капучинатора Philips LatteGo снята прозрачная насадка. Для дальнейшего использования капучинатора насадку необходимо снять.
Капучинатор собран неправильно
Молоко может вытекать снизу, если две части капучинатора собраны неправильно. Повторно соедините две части.
- Прикрепите черный носик подачи молока к верхней части контейнера для молока.
- Вставьте контейнер в устройство подачи молока до щелчка. Возможно, придется приложить некоторое усилие.
- Убедитесь, что обе части внизу собраны правильно, как показано на изображении ниже.
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