Молоко может вытекать снизу, если две части капучинатора собраны неправильно. Повторно соедините две части.

Прикрепите черный носик подачи молока к верхней части контейнера для молока. Вставьте контейнер в устройство подачи молока до щелчка. Возможно, придется приложить некоторое усилие. Убедитесь, что обе части внизу собраны правильно, как показано на изображении ниже.

Если эти действия не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.