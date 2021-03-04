Если на эспрессо-кофемашине Philips горит предупреждающий индикатор, при этом устройство не отключается, на изображении ниже вы найдете решение проблемы.
Горит предупреждающий индикатор на кофемашине Philips
1. Горит индикатор пустого резервуара для воды.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что резервуар для воды почти пуст или не установлен.
Чтобы устранить проблему, извлеките резервуар для воды и наполните его водой до отметки Max. Убедитесь, что резервуар для воды достаточно глубоко вставлен в кофемашину; индикатор должен погаснуть.
2. Горит индикатор пустого контейнера для кофейной гущи.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что контейнер для кофейной гущи заполнен, и его необходимо опустошить.
Для устранения этой проблемы убедитесь, что кофемашина ВКЛЮЧЕНА во время очистки контейнера для кофейной гущи. Извлеките поддон для капель и очистите контейнер для кофейной гущи. Установите все детали на место.
3. Горит предупреждающий индикатор.
Если горит этот предупреждающий индикатор, значит контейнер для кофейной гущи/поддон для капель установлен неправильно либо открыта сервисная дверца.
Для устранения проблемы должным образом установите контейнер для кофейной гущи и поддон для капель и проверьте, что они расположены корректно. Извлеките резервуар для воды и убедитесь, что сервисная дверца закрыта.
4. Мигает предупреждающий индикатор.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что варочная группа не установлена, установлена неправильно или заблокирована.
Для решения проблемы выполните следующие действия:
- Полностью ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
- Извлеките резервуар для воды и откройте сервисную дверцу.
- Извлеките варочную группу и промойте ее теплой проточной водой. Установите ее обратно в кофемашину до щелчка.
- Закройте сервисную дверцу, установите резервуар для воды на место.
- Включите кофемашину.
Примечание. Если вы обнаружили в контейнере для кофейной гущи сухой молотый кофе, в варочной группе было слишком много молотого кофе, и он просыпался. Для приготовления предварительно молотого кофе возьмите одну полную ложку кофе и засыпьте кофе в отделение с крышкой на верхней панели устройства.
5. Горит предупреждающий индикатор, мигает индикатор запуска.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что в кофемашину попал воздух. Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
- Наполните резервуар водой.
- Разместите чашку под классическим капучинатором и нажмите мигающую кнопку запуска/остановки. Обратите внимание, что для удаления воздуха кофемашина начнет подачу горячей воды.
Если это не помогло устранить проблему, выполните следующие действия:
- ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
- Опустошите резервуар для воды и извлеките из него фильтр AquaClean (при наличии).
- Наполните резервуар свежей водой и установите его на место.
- Снова включите кофемашину и дайте ей нагреться.
- Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
- При успешной подаче воды установите на место фильтр AquaClean на место и повторно запустите подачу 2–3 порций горячей воды.
6. Мигает индикатор фильтра AquaClean.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что необходимо выполнить замену/установку фильтра AquaClean, а также включить его.
Подробные пошаговые инструкции по установке и включению фильтра AquaClean см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.
7. Медленно мигает индикатор необходимости очистки от накипи.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи.
Подробные пошаговые инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.
8. Мигают все предупреждающие индикаторы.
Если мигают все предупреждающие индикаторы, это означает, что вам необходимо выполнить сброс кофемашины. Для этого выполните следующие действия:
- Выключите кофемашину и отключите ее от электросети.
- Извлеките фильтр для воды AquaClean (при его наличии) из резервуара для воды.
- Наполните резервуар для воды и установите его обратно в кофемашину.
- Откройте крышку отделения для предварительно помолотого кофе и проверьте, что крышка не засорилась молотым кофе. Если вы видите, что она засорена, очистите ее ручкой ложки для кофе.
- Подключите устройство к электросети и включите его.
- Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Примечание. Если индикаторы продолжают мигать, проблема может быть связана с перегревом кофемашины. Выключите устройство, подождите 30 минут и повторно включите его. Если индикаторы продолжают мигать, обратитесь в местный центр поддержки потребителей.