Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Номер модели и серийный номер на стайлере Philips

    Опубліковано на 9 января 2023 года
    Если вы пользуетесь триммером или машинкой для стрижки волос Philips и хотите узнать, где находится номер модели или серийный номер, см. информацию ниже.
    Номер модели зачастую необходим для регистрации продукта или поиска информации о вашей модели устройства. Серийный номер можно использовать для определения даты производства вашего продукта.
     

    Задняя панель устройства

    На большинстве стайлеров, включая OneBlade, триммеры для бороды и машинки для стрижки волос, вы найдете название модели и серийный номер на задней стороне ручки. Номер модели обычно состоит из 2 букв и 4 цифр, например QP2540. Серийный номер имеет формат ГГНН (год и неделя).
     
    Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

    Верхняя часть устройства

    На некоторых моделях триммеров для бороды и машинок для стрижки волос номер модели нанесен на верхнюю часть устройства; его можно найти сразу под ножами. Серийный номер обычно находится под режущим блоком. Снимите верхнюю часть стайлера и попробуйте найти внутри 4 цифры формата ГГНН, например 1823.
     
    Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

    Внутри рукоятки

    На устройствах, работающих на сменных батареях AA, номер модели и серийный номер находятся в отсеке для батареек. Снимите нижнюю часть ручки триммера, чтобы посмотреть внутрь этого отсека. Номер модели и серийный номер будут напечатаны там.
    Номер модели и серийный номер, триммер для носа Philips

    Информация на данной странице относится к моделям: HC9420/15 , QP1924/20 , MG9531/15 , MG3930/15 , MG3920/15 , MG3915/15 , BT7670/15 , BT3617/15 , MG3945/15 , BT5780/15 , QP2724/31 , MG9690/30 , QP1424/65 , QP1324/20 , QP6506/15 , QP2724/23 , QP6552/15 , BG3017/01 , MG9555/15 , MG9530/15 , MG9552/15 , MG5940/15 , MG7925/15 , MG7940/75 , MG7950/15 , MG5930/15 , BT5515/70 , BT3234/15 , QP2734/20 , QP2724/20 , QP2824/20 , QP2834/20 , QP2724/30 , QP2830/20 , QP6551/15 , QP2730/20 , QP2821/20 , QP2721/20 , QP2734/23 , QP2834/23 , HC3525/15 , MG9710/90 , MG3720/15 , QP6652/61 , QP6542/15 , NT5650/16 , NT3650/16 , BT9810/15 , HC7650/15 , HC5610/15 , HC5650/15 , HC5612/15 , NT1650/16 , MG7745/15 , BT5502/15 , MG3740/15 , BT3206/14 , BT7500/15 , BT7501/85 , BT9297/15 , HC3505/15 , HC3510/15 , HC7460/15 , MG7720/15 , NT1150/10 , NT5175/16 , BT5503/85 , BT7520/15 , BT7510/15 , BT7512/15 , MG7735/15 , HC3530/15 , HC3521/15 , HC3522/15 , HC3520/15 , HC3535/15 , BT3207/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BT7204/85 , QP2620/20 , MG3710/15 , MG5720/15 , MG7715/15 , MG5730/15 , BT7210/15 , QP2520/30 , QP2520/20 , QP2530/20 , QP6520/20 , QP6510/20 , BT5200/16 , NT3160/10 , BT9290/15 , QG3320/15 , NT9130/16 , QT4050/32 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.