Номер модели и серийный номер на стайлере Philips

Если вы пользуетесь триммером или машинкой для стрижки волос Philips и хотите узнать, где находится номер модели или серийный номер, см. информацию ниже.

Номер модели зачастую необходим для регистрации продукта или поиска информации о вашей модели устройства. Серийный номер можно использовать для определения даты производства вашего продукта.



Задняя панель устройства На большинстве стайлеров, включая OneBlade, триммеры для бороды и машинки для стрижки волос, вы найдете название модели и серийный номер на задней стороне ручки. Номер модели обычно состоит из 2 букв и 4 цифр, например QP2540. Серийный номер имеет формат ГГНН (год и неделя).



Верхняя часть устройства На некоторых моделях триммеров для бороды и машинок для стрижки волос номер модели нанесен на верхнюю часть устройства; его можно найти сразу под ножами. Серийный номер обычно находится под режущим блоком. Снимите верхнюю часть стайлера и попробуйте найти внутри 4 цифры формата ГГНН, например 1823.

