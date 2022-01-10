Как использовать триммер для носа Philips?

Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. В видео ниже представлены инструкции по работе с триммером, а более подробные инструкции по использованию триммера для носа представлены в разделах ниже.

Эффективность работы триммера для носа Триммеры для носа поставляются с защитной насадкой, включая модели с режущим элементом на каждой из сторон — это предотвращает непосредственный контакт лезвий с кожей. Из-за защитной насадки устройство сбривает волосы чуть выше уровня кожи. Это позволяет создать нужный образ и избежать порезов, вросших волосков или их выдирания.



Перемещайте головку триммера внутри носа должным образом, чтобы захватить все волоски, растущие в разных направлениях. При повороте можно прислонить плоскую часть триммера к коже, чтобы избежать возможных щекочущих ощущений.



При подравнивании бровей рекомендуется всегда устанавливать соответствующую насадку на головку триммера. Это позволит подровнять волоски до нужной длины.

Подравнивание волос в носу и ушах На этом устройстве один режущий блок можно использовать для подравнивания волос в носу и ушах.



Перед подравниванием убедитесь, что на устройстве отсутствует грязь, а в носу/ушах нет слизи/серы.



После использования триммера для носа наличие оставшихся волосков — это нормальное явление. Волоски будут подравниваться до небольшой длины, однако оставшиеся волоски продолжат обеспечивать комфортную защиту (от попадания внутрь организма вредных частиц).

Подравнивание волос в носу Включите устройство и вставьте режущий блок в нос. Не вставляйте головку триммера в носовую полость глубже, чем на 5 мм. Аккуратно перемещайте насадку-триммер внутри ноздри; повторите со второй ноздрей. Убедитесь, что сторона с зубцами касается волосков. Очищайте после каждого использования.

Подравнивание волос в ушах Включите устройство и аккуратно перемещайте головку триммера возле ушной раковины для удаления волосков, выступающих из уха наружу. Убедитесь, что сторона с зубцами касается волосков. Вставьте головку триммера в наружный ушной канал. Не вставляйте головку триммера в ушной канал глубже, чем на 5 мм. Поворачивайте головку триммера для удаления нежелательных волос в наружном ушном канале. Очищайте после каждого использования.

Подравнивание бровей по длине Расчешите волоски бровей по направлению их роста. Убедитесь, что устройство отключено. Установите насадку для бровей на головку триммера. Короткий триммер для бровей подравнивает брови до длины 3 мм. Длинный триммер подравнивает их до 5 мм. Включите устройство. Перемещайте насадку по брови от ее внешнего края к переносице (против направления роста волос). Очищайте после каждого использования.

Насадка для точного подравнивания (серия NT5000) Если ваш прибор поставляется с компактной насадкой-триммером, вы можете использовать ее для подравнивания и ухода за бородой, бакенбардами и волосами на шее.



Для максимально эффективного подравнивания поместите плоскую часть насадки на кожу и медленно перемещайте триммер против направления роста волос, аккуратно надавливая на кожу.



Примечание. Во время первого использования устройства обязательно установите насадку на головку триммера. После этого вы сможете использовать насадку с гребнем и без него. Помните, что без гребня компактный триммер будет подравнивать все волоски, которых будет касаться.