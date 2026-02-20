Как использовать триммер для носа Philips?

Если ваш прибор поставляется с компактной насадкой-триммером, вы можете использовать ее для подравнивания и ухода за бородой, бакенбардами и волосами на шее. Для наиболее эффективного срезания волосков разместите плоскую часть гребня на коже и медленно перемещайте триммер. Немного надавливайте на прибор, перемещая его против направления роста волос.



Гребни имеют следующие разновидности и длину:



Гребень для создания контуров M = длина волос после процедуры 3 мм

Гребень для создания контуров L = длина волос после процедуры 5 мм



Примечание. Во время первого использования устройства обязательно установите насадку на головку триммера. После этого вы сможете использовать насадку с гребнем и без него. Помните, что без гребня компактный триммер будет подравнивать все волоски, которых будет касаться.