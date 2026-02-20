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Как использовать триммер для носа Philips?

Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. В видео ниже представлены инструкции по работе с триммером, а более подробные инструкции по использованию триммера для носа представлены в разделах ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: NT3650/16, NT5650/16, NT1650/16. Показать больше  ›

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