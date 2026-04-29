Какие бюстгальтеры работают с моим электрическим молокоотсосом Philips Avent?
Электрический молокоотсос Philips Avent предназначен для использования с разными бюстгальтерами для простого и комфортного сцеживания молока. Ниже представлены советы по ношению для вашей конкретной модели прибора.
Накладки и чашки помещаются в большинство обычных бюстгальтеров и бюстгальтеров для кормления.
Если вы чувствуете дискомфорт во время сцеживания, попробуйте выбрать чуть более тянущийся бюстгальтер (но не слишком свободный, и избегайте соскальзывания чашек во время сцеживания).
Не рекомендуется носить бюстгальтер с косточками.
Хорошо совместим с большинством стандартных бюстгальтеров для кормления.
Хорошо работает с большинством бюстгальтеров для сцеживания молока с большими прорезями для воронки молокоотсоса (сам молокоотсос не получится подсоединить через бюстгальтер).
Не рекомендуется использовать бюстгальтер для сцеживания с круглыми отверстиями вместо прорезей.
Информация на данной странице относится к моделям:SCF532/11 , SCF554/11 , SCF439/01 .