Служба поддержки Philips Какие бюстгальтеры работают с моим электрическим молокоотсосом Philips Avent?

Электрический молокоотсос Philips Avent предназначен для использования с разными бюстгальтерами для простого и комфортного сцеживания молока. Ниже представлены советы по ношению для вашей конкретной модели прибора.

Электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free Накладки и чашки помещаются в большинство обычных бюстгальтеров и бюстгальтеров для кормления.

Если вы чувствуете дискомфорт во время сцеживания, попробуйте выбрать чуть более тянущийся бюстгальтер (но не слишком свободный, и избегайте соскальзывания чашек во время сцеживания).

Не рекомендуется носить бюстгальтер с косточками. Одинарный/двойной электрический молокоотсос Philips Avent Хорошо совместим с большинством стандартных бюстгальтеров для кормления.

Хорошо работает с большинством бюстгальтеров для сцеживания молока с большими прорезями для воронки молокоотсоса (сам молокоотсос не получится подсоединить через бюстгальтер).

Не рекомендуется использовать бюстгальтер для сцеживания с круглыми отверстиями вместо прорезей.