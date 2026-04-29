Как стричься машинкой для стрижки волос Philips?

Перед тем как стричь волосы, убедитесь, что у вас имеются все необходимые инструменты. Вам потребуется машинка для стрижки волос Philips или иной универсальный прибор с насадками для стрижки волос, зеркало, а также накидка и полотенце для того, чтобы волосы не попали на шею и плечи во время стрижки
Мокрые волосы сложнее подстригать, поскольку они прилипают к коже, а устройство может пропустить некоторые волоски. Поэтому мы рекомендуем стричь волосы, когда они абсолютно сухие.
Расчешите волосы по направлению их роста.
Если вы стрижете другого человека, убедитесь, что их голова находится на уровне вашей груди. Таким образом вы сможете точно следить за ходом стрижки и не пропускать труднодоступные участки.
Примечание. Триммеры для бороды предназначены исключительно для подравнивания волос на бороде. Не рекомендуется использовать его для стрижки волос на других участках тела, например на голове. Это связано с тем, что вы не получите желаемых результатов, а также можете повредить кожу.