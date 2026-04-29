Как стричься машинкой для стрижки волос Philips?

1. Установите нужную насадку на машинку для стрижки волос. При неправильной установке насадок стайлер не будет обеспечивать ожидаемый результат стрижки или не будет работать вовсе.



2. Выберите желаемую установку длины. Это можно сделать, повернув колесико настройки длины или установив насадку нужной длины. Начните стрижку, установив насадку большой длины, чтобы привыкнуть к устройству и постепенно стричь волосы до нужной длины.



3. Включите устройство.



4. Медленно и аккуратно перемещайте прибор против направления роста волос, немного надавливая на него. Убедитесь, что плоская часть машинки всегда находится в контакте с кожей головы; это поможет добиться ровной стрижки.



5. Не прижимайте стайлер слишком сильно к коже. Вы можете случайно изменить настройки, что приведет к неравномерной стрижке.



Используйте машинку без насадки для стрижки волос близко к коже (прибл. 0,5 мм), а также создания контуров на шее и бакенбардах. Перемещайте стайлер против направления роста волос, крепко удерживая прибор в руке. Для удаления не поддающихся стрижке волос попробуйте перемещать прибор в разные стороны. Будьте осторожны при стрижке без насадки, поскольку режущий блок стрижет все волосы, которых касается.



6. Волосы можно собирать в специальном отсеке и в насадке. Регулярно очищайте их перед тем, как перейти к другому участку головы. По окончании отключите прибор и выполните очистку основного устройства, насадок и камеры для сборка волос. Очищайте устройство после каждого использования. .