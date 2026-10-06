Чем отличаются насадки Power Flosser?

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Расширенная гарантия 3 года
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ID насадки
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F1
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F2
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F3
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Название насадки
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Стандартная
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Комфорт
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Quad Stream
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Преимущество
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Одиночный поток воды для удаления остатков пищи и налета.
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Мягкая резиновая насадка для комфортной и удобной очистки для людей с чувствительными деснами
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Мягкая резиновая насадка, которая направляет воду перекрестным потоком и бережно удаляет налет для максимально тщательной чистки.
Информация на данной странице относится к моделям: HX3072/00, HX3826/24, HX3333/23. Показать больше ›