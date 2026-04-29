Служба поддержки Philips Стерилизатор Avent: удаление белого/коричневого налета

Белый/коричневый налет — это накипь. Она скапливается в приборах и является остатками содержащихся в воде минералов, которые не испаряются при нагреве воды. Чем выше жесткость воды, тем быстрее образуется накипь. Накипь безвредна, но неприятно выглядит, сложна в удалении и может повредить приборы или их компоненты в случае чрезмерного скопления. Рекомендуется очищать стерилизатор от накипи не реже, чем раз в 2 недели, чтобы обеспечить его эффективную работу. Следуйте инструкциям ниже, чтобы должным образом очистить устройство от накипи.

Пошаговые инструкции Для стерилизатора детских бутылочек Philips Avent SCF291 Налейте в резервуар для воды 12 мл / 2,5 ст.л. белого уксуса (раствор 5 % уксусной кислоты) и 120 мл воды. Поставьте малую корзину на основание. Поставьте крышку поверх корзины.

Примечание. Малая корзина на основании поможет избежать разбрызгивания горячей жидкости. Нажмите кнопку питания для включения прибора. Дайте прибору поработать в течение 5 минут. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор. Дайте прибору остыть в течение примерно 5 минут. Опустошите резервуар для воды и тщательно промойте его. Удалите остатки известкового налета губкой. Еще раз промойте резервуар и протрите его основание влажной тканью.

Примечание. Результат очистки от накипи может различаться в зависимости от жесткости воды и регулярного выполнения этой процедуры. Повторите процедуру удаления накипи, если необходимо. Сполосните малую корзину и крышку, чтобы удалить с них остатки уксусного раствора. Для стерилизатора детских бутылочек Philips Avent SCF293 с функцией сушки Налейте в резервуар для воды 12 мл / 2,5 ст.л. белого уксуса (раствор 5 % уксусной кислоты) и 120 мл воды. Поставьте малую корзину на основание. Поставьте крышку поверх корзины.

Примечание. Малая корзина на основании поможет избежать разбрызгивания горячей жидкости. Поверните кнопку включения/выключения в режим стерилизации. Затем нажмите ее, чтобы включить прибор. Дайте прибору поработать в течение 5 минут. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор. Дайте прибору остыть в течение примерно 5 минут. Опустошите резервуар для воды и тщательно промойте его. Удалите остатки известкового налета губкой. Еще раз промойте резервуар и протрите его основание влажной тканью.

Примечание. Результат очистки от накипи может различаться в зависимости от жесткости воды и регулярного выполнения этой процедуры. Повторите процедуру удаления накипи, если необходимо. Сполосните малую корзину и крышку, чтобы удалить с них остатки уксусного раствора. Примечание. Используйте только растворы для удаления накипи на основе лимонной кислоты.