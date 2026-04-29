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Стерилизатор Avent: удаление белого/коричневого налета

Белый/коричневый налет — это накипь. Она скапливается в приборах и является остатками содержащихся в воде минералов, которые не испаряются при нагреве воды. Чем выше жесткость воды, тем быстрее образуется накипь. Накипь безвредна, но неприятно выглядит, сложна в удалении и может повредить приборы или их компоненты в случае чрезмерного скопления. Рекомендуется очищать стерилизатор от накипи не реже, чем раз в 2 недели, чтобы обеспечить его эффективную работу. Следуйте инструкциям ниже, чтобы должным образом очистить устройство от накипи.

Стерилизатор Avent: удаление белого/коричневого налета

Информация на данной странице относится к моделям: SCF291/00 , SCF293/00 .

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