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    XC8147/01 8000 Series Aqua Беспроводной пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    8000 Series Aqua Беспроводной пылесос

    XC8147/01

    Хранение резервуара для воды и моющей насадки пылесоса

    Все пылесосы Philips с функцией влажной уборки оснащены резервуаром для воды и насадками из микрофибры. Для оптимального хранения этих аксессуаров после каждого использования выполняйте представленные ниже действия (нумерация пунктов соответствует нумерации изображений).

    Инструкции по очистке.

    1. Извлеките насадку из резервуара для воды. Это позволит ей полностью высохнуть.
    2. Опустошите резервуар для воды.
    3. Налейте в резервуар свежую воду.
    4. Плотно закройте крышку резервуара.
    5. Встряхните резервуар, чтобы избавиться от остатков моющего средства.
    6. Вновь опустошите резервуар для воды.
    7. Во время сушки не закрывайте крышку резервуара, чтобы добиться испарения остатков воды.
    8. Высушите насадку и оставьте резервуар для воды с открытой крышкой.
    9. После того, как насадка высохнет, храните ее рядом с резервуаром для воды. Чтобы она оставалась сухой во время хранения, положите ее отдельно от резервуара. 

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