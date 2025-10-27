С какой системой очистки совместима моя бритва Philips?
Опубліковано на 27 October 2025
Бритвы Philips можно очищать с помощью ряда аксессуаров, таких как система Smart Clean и станция Quick Clean Pod. Однако важно знать, совместима ли ваша бритва с какой-либо из этих систем.
Quick Clean Pod
С этой системой совместимы только бритвы, в комплект поставки которых входит Quick Clean Pod. Чтобы узнать, совместима ли ваша бритва с Quick Clean Pod, переверните ее и нажмите кнопку включения/выключения. Если начинает гореть индикатор очистки (3 точки), это означает, что ваша бритва совместима с системой очистки Quick Clean Pod. На данный момент с Quick Clean Pod поставляются модели со следующими номерами:
S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.
S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.
Система SmartClean
С помощью системы Philips SmartClean можно заряжать, очищать и смазывать бритву Philips. Система SmartClean Plus (номер модели 5.2) также располагает функцией сушки.
Система Philips SmartClean 5.1 совместима с бритвами Philips серии 7000 и серии 5000 (S51xx–S56xx), которые схожи с изображенными на рисунке 1 (Добавить изображение со сравнением старой и новой модели).
Система Philips SmartClean 5.2 совместима со всеми бритвами Philips серии 9000.
Если вы все еще не уверены в совместимости своей бритвы с системой SmartClean, см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.
Система Philips SmartClean 5.1 совместима с бритвами Philips серии 7000 и серии 5000 (S51xx–S56xx), которые схожи с изображенными на рисунке 1 (Добавить изображение со сравнением старой и новой модели).
Система Philips SmartClean 5.2 совместима со всеми бритвами Philips серии 9000.
Если вы все еще не уверены в совместимости своей бритвы с системой SmartClean, см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.