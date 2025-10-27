С какой системой очистки совместима моя бритва Philips?

Бритвы Philips можно очищать с помощью ряда аксессуаров, таких как система Smart Clean и станция Quick Clean Pod. Однако важно знать, совместима ли ваша бритва с какой-либо из этих систем.

Quick Clean Pod С этой системой совместимы только бритвы, в комплект поставки которых входит Quick Clean Pod. Чтобы узнать, совместима ли ваша бритва с Quick Clean Pod, переверните ее и нажмите кнопку включения/выключения. Если начинает гореть индикатор очистки (3 точки), это означает, что ваша бритва совместима с системой очистки Quick Clean Pod. На данный момент с Quick Clean Pod поставляются модели со следующими номерами:

S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.

