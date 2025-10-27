Когда заменять чистящий картридж

Картридж системы очистки бритвы Philips необходимо заменять, когда загорается соответствующий значок на станции очистки или если вы не удовлетворены результатами работы системы очистки.



Владельцам системы SmartClean: значок в форме стрелки начнет мигать оранжевым светом. На Quick Clean Pod появится небольшой значок в форме окошка (см. изображение).



Если вы используете систему очистки еженедельно, чистящей жидкости в картридже должно хватать на три месяца использования. Если вы используете систему чаще, срок службы картриджа может составить менее месяца, после чего его необходимо будет заменить.



Картридж системы очистки Philips заполнен очищающей жидкостью, созданной специально для этого устройства. Не наполняйте картридж любыми другими очищающими растворами. Это может привести к повреждению устройства.



Чтобы купить сменные картриджи для системы очистки Philips, посетите наш интернет-магазин.

