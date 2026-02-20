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Информация на данной странице относится к моделям: HX9997/32, HX9992/42, HX9992/31. Показать больше ›
Какие функции можно включать/отключать на зубной щетке
Как подключить зубную щетку Sonicare 9900 Prestige к приложению Sonicare?
Sonicare 9900 Prestige: брекеты/ортодонтические решения
Как Sonicare 9900 Prestige работает с приложением?
Включение и отключение функции подстройки интенсивности
Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?
Как работают рекомендации при чрезмерном давлении?
Как работает функция подстройки интенсивности?
Как работает функция BrushPacer на зубной щетке Philips Sonicare Prestige?
Переключение между режимами в приложении Sonicare
Как включить отчет о чрезмерной силе нажатия для Philips Sonicare?
Как понять, что пришло время заменить чистящую насадку?
Зарядка зубной щетки в дорожном футляре
Зарядка Sonicare 9900 Prestige на зарядной станции
Сколько кнопок есть на Sonicare 9900 Prestige?
Утилизация аккумулятора щетки Sonicare 9900 Prestige
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
В каких странах доступно приложение Sonicare?
Какие устройства совместимы с приложениями Sonicare App / Sonicare for Kids?
Можно ли использовать щетку Philips Sonicare в душе?
Можно ли заменить аккумулятор в зубной щетке Sonicare?
Что означают индикаторы на зубной щетке Sonicare?
Выбор интенсивности для зубной щетки Sonicare
Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?
Как заряжать зубную щетку Sonicare?