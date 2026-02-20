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Утилизация аккумулятора щетки Sonicare 9900 Prestige

Аккумулятор, которым оснащена зубная щетка Sonicare 9900 Prestige, не подлежит замене. При утилизации Sonicare 9900 Prestige можно запросить извлечение аккумулятора у квалифицированного специалиста для должной утилизации. В целях безопасности мы не рекомендуем пытаться извлечь аккумулятор самостоятельно в домашних условиях. 

Инструкции по безопасному извлечению аккумулятора для квалифицированных специалистов можно найти здесь.

Информация на данной странице относится к моделям: HX9997/32, HX9992/42, HX9992/31. Показать больше  ›

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