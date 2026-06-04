Переключение между режимами в приложении Sonicare

Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Вы можете изменить режим чистки для зубной щетки в приложении Sonicare. Принцип действия.
1. Откройте приложение Sonicare.
2. На экране подготовки к чистке коснитесь кнопки ^, чтобы открыть параметры зубной щетки.
3. Коснитесь панели с режимами. Отобразится текущий режим и возможные для выбора опции.
4. Коснитесь круга рядом с режимом, который вы хотите выбрать.
5. На экране обновления появится флажок — режим успешно изменен.
6. Коснитесь стрелки
Информация на данной странице относится к моделям: HX9997/32 , HX9992/12 , HX9992/11 .