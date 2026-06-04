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Переключение между режимами в приложении Sonicare

Вы можете изменить режим чистки для зубной щетки в приложении Sonicare. Принцип действия. 

1. Откройте приложение Sonicare. 

2. На экране подготовки к чистке коснитесь кнопки ^, чтобы открыть параметры зубной щетки. 

3. Коснитесь панели с режимами. Отобразится текущий режим и возможные для выбора опции. 

4. Коснитесь круга рядом с режимом, который вы хотите выбрать. 

5. На экране обновления появится флажок — режим успешно изменен. 

6. Коснитесь стрелки

Информация на данной странице относится к моделям: HX9997/32 , HX9992/12 , HX9992/11 .

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