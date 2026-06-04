Служба поддержки Philips Переключение между режимами в приложении Sonicare

Вы можете изменить режим чистки для зубной щетки в приложении Sonicare. Принцип действия.

1. Откройте приложение Sonicare.

2. На экране подготовки к чистке коснитесь кнопки ^, чтобы открыть параметры зубной щетки.

3. Коснитесь панели с режимами. Отобразится текущий режим и возможные для выбора опции.

4. Коснитесь круга рядом с режимом, который вы хотите выбрать.

5. На экране обновления появится флажок — режим успешно изменен.

6. Коснитесь стрелки