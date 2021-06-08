Моющий пылесос Philips: очистка твердых покрытий

Ваш моющий пылесос Philips поставляется с резервуаром для воды, одним регулятором подачи воды и двумя одинаковыми накладками из микрофибры для мытья полов. Установив эти аксессуары на насадку, вы сможете выполнять влажную уборку твердых напольных покрытий.

Влажная уборка с моделью Philips Aqua

Наполните резервуар водой и по желанию добавьте в раствор несколько капель средства для очистки полов. Разместите накладку для мытья на полу и поместите сверху резервуар для воды. Совместите насадку с крючковыми механизмами фиксации. Прикрепите насадку к резервуару для воды. Включите устройство. Теперь вы можете одновременно выполнять сухую и влажную уборку. Для очистки более грязных участков используйте педаль Aqua Boost для подачи большего количества воды/раствора. Примечание для моделей XC8347 и XC8349 из серии Philips 8000: эти устройства не оснащены педалью, поскольку требуемое количество воды регулируется автоматически. Убрались? Снимите резервуар для воды с насадки. Снимите накладку с резервуара для воды, вылейте воду из резервуара и дайте ему высохнуть. Промойте накладку под проточной водой или постирайте в стиральной машине (макс. 60 °C). Для влажной уборки жестких напольных покрытий с помощью пылесоса Philips Aqua выполните следующие действия: Нажмите здесь , чтобы получить больше информации о начале работы с беспроводным пылесосом Philips серии 5000, или нажмите здесь , если используете беспроводной пылесос Philips серии 8000.

Можно ли наливать в резервуар для воды теплую воду? В резервуар для чистой воды можно наливать теплую или холодную воду. Вам не нужно наливать дистиллированную воду, можно использовать обычную водопроводную воду.

Можно ли использовать средство для очистки полов? Если вы хотите использовать жидкое средство для очистки полов, убедитесь, что вы используете средство, не образующее большого количества пены. Поскольку резервуар для воды имеет объем 200 мл, необходимо добавлять в воду лишь несколько капель жидкого средства для очистки полов.

Как очищать резервуар для воды? Для эффективной очистки резервуара для воды смешайте уксус и воду в пропорции один к трем. Встряхните резервуар для воды и поставьте его на водонепроницаемую поверхность. Слейте раствор из резервуара для воды, тщательно промойте его чистой водой и снова используйте по назначению.