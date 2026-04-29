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Что означают символы на бритве Philips S9000?

Текущие модели бритвы Philips S9000 поставляются в двух различных вариантах. Чтобы узнать, какая версия бритвы у вас, посмотрите на заднюю сторону ручки (версия A или B), как показано на рисунке ниже.


Примечание. Иллюстрации ниже относятся только к новым бритвам модели S9000. Если вы пользуетесь более старой бритвой S9000 или бритвой другой серии, см. другие статьи.

Что означают символы на бритве Philips S9000?

Информация на данной странице относится к моделям: S9975/55 , S9986/59 .

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