Служба поддержки Philips Что означают символы на бритве Philips S9000?

Текущие модели бритвы Philips S9000 поставляются в двух различных вариантах. Чтобы узнать, какая версия бритвы у вас, посмотрите на заднюю сторону ручки (версия A или B), как показано на рисунке ниже.



Примечание. Иллюстрации ниже относятся только к новым бритвам модели S9000. Если вы пользуетесь более старой бритвой S9000 или бритвой другой серии, см. другие статьи.

Главное меню на модели A (бритва выключена) Когда ваша бритва отключена, вы можете использовать кнопку главного меню (значок с тремя точками) для навигации среди элементов меню. Ниже представлены обозначения значков меню: Аккумулятор: текущий уровень заряда аккумулятора вашей бритвы. Датчик движения: отчет датчика движения за последний сеанс бритья. Дорожная блокировки: показывает, включена или отключена дорожная блокировка. Чтобы включить или отключить дорожную блокировку, нажмите и удерживайте кнопку меню в течение 3 секунд. Сопряжение Bluetooth: этот значок показывает статус сопряжения вашей бритвы по Bluetooth. Примечание. Указанные выше значки можно увидеть, только если бритва отключена.

Главное меню на модели A (бритва включена) Когда бритва включена, нажатие кнопки главного меню позволяет переключаться между тремя режимами датчика Pressure Guard. В зависимости от выбранного режима световое кольцо на бритве будет отображать полный или частичный отчет о силе нажатия либо не отображать эти данные. Отчет о сеансе бритья на модели A Если вы включили датчик движения в приложении, ваша бритва будет предоставлять отзывы о технике бритья и силе нажатия на бритву после каждого сеанса. Ниже представлены обозначения значков в отчете после бритья: Вы сделали достаточное количество круговых движений бритвой, сила нажатия также была оптимальной. Делайте больше круговых движений бритвой. Вы слишком слабо (первое изображение) или слишком сильно (второе изображение) давили на бритву.

Примечание. Вы также можете получать обратную связь через световое кольцо вашей бритвы (если включено). В приложении можно найти более подробную информацию. Модель B Используйте кнопку главного меню (значок с тремя точками) для навигации среди элементов меню. Ниже представлены обозначения значков меню: Аккумулятор: текущий уровень заряда аккумулятора вашей бритвы. Сенсор движения Вы можете оптимизировать процедуру бритья — для этого брейтесь оптимальными движениями и с оптимальной силой нажатия. Этот элемент оценивает ваш последний сеанс бритья. Он показывает, стоит ли улучшить силу нажатия и тип движений, которые удалось распознать во время последнего сеанса. Примечание. Это меню отображается только после активации этой функции в параметрах приложения. Дорожная блокировки: показывает, включена или отключена дорожная блокировка. Чтобы включить или отключить дорожную блокировку, нажмите и удерживайте кнопку меню в течение 3 секунд. При включенной дорожной блокировке Bluetooth будет автоматически отключен, а бритва перейдет в режим энергосбережения. Световое кольцо: Вы можете включить или отключить световое кольцо в этом меню. Для этого с помощью кнопки меню перейдите в меню "Свет вкл." / "Свет выкл.", после чего нажмите и удерживайте кнопку меню в течение 3 секунд, пока не увидите на экране сообщение "Свет выкл." / "Свет вкл.". Bluetooth: В этом меню можно отменить сопряжение бритвы со смартфоном. Примечание. Меню Bluetooth отображается только после сопряжения бритвы со смартфоном.

Примечание. Указанные выше значки можно увидеть, только если бритва отключена. Что означают значки уведомлений и предупреждений на моей бритве Philips S9000? На вашей бритве может отображаться значок уведомления или предупреждения. Ниже представлены значения всех этих значков (они отмечены соответствующими числами). Низкий заряд аккумулятора: аккумулятор вашей бритвы почти разряжен. Зарядите бритву. Нет свободного места: память вашей бритвы почти заполнена. Синхронизируйте бритву с приложением, чтобы не потерять данные. Тщательная очистка: бритвенный блок сильно засорился. Выполните тщательную очистку бритвы согласно инструкциям по эксплуатации перед следующим использованием. Некорректное питание: к бритве подключен несовместимый сетевой шнур или блок питания. Используйте сетевой шнур и блок питания, поставляемые вместе с бритвой Philips. Отключите от сети перед использованием: отсоедините бритву от источника питания перед использованием. Напоминание об очистке Quick Clean Pod: выполните быструю очистку бритвы в Quick Clean Pod. Напоминание об очистке: очистите бритву под краном, как указано в инструкции по эксплуатации. Идет очистка: выполняется программа очистки в Quick Clean Pod. На дисплее отображается оставшееся время (в секундах). Очистка прервана: программа очистки в Quick Clean Pod была прервана перед завершением.