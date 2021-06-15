Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Использование на сухой или влажной коже
Головка прибора должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Неисправная головка прибора может снизить эффективность работы продукта, а также вызвать раздражение на коже. Если головка повреждена, ее требуется немедленно заменить.
Используйте прибор на чистой коже. Мы рекомендуем отшелушивать кожу за день до эпиляции или бритья. Так вы избавитесь от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул, что упростит процесс удаления волосков и снизит вероятность появления вросших волосков.
Попробуйте и выберите наиболее удобный для вас вариант.
Использование на сухой коже
Пользуйтесь "сухим способом" бритья, так как он наиболее удобен и подходит для ситуаций, когда нужно удалить волоски во время поездок. Перед использованием прибора убедитесь, что ваша кожа чистая и полностью сухая.
Использование на влажной коже
После использования
Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.
Тщательно очистите головку прибора от волосков и оставьте сохнуть.
Чувствительная кожа
Отшелушивание кожи за день или немного более долгий период перед использованием прибора позволяет удалить омертвевшую кожу, облегчает процесс бритья, а также снижает вероятность появления вросших волосков. Убедитесь, нужно ли вашей коже немного больше времени между отшелушиванием и эпиляцией или бритьем, чтобы процесс удаления волосков оставался комфортным.
Подберите наиболее удобный уход для вас, как, например, бережные средства по уходу за кожей и температуру воды в случае, если ваш прибор водонепроницаемый.
Полезные советы
- Если ваши волоски длиннее 4 мм, подравняйте их до 3 мм для наилучшего результата.
- Головка прибора должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Неисправная головка прибора может вызвать раздражение на коже или привести к еще худшим последствиям. Если головка повреждена, ее требуется немедленно заменить.
- Очистите кожу перед началом процедуры.
- Мы рекомендуем отшелушивать кожу за день до эпиляции, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул и упростить процесс удаления волосков.
- Постарайтесь не переусердствовать с удалением волосков на каком-либо участке кожи. Не проводите по одному и тому же месту слишком много раз.
- Не протирайте кожу насухо после процедуры, а аккуратно промокните.
- После бритья наносите на кожу крем или лосьон с алоэ вера и без содержания спирта либо увлажняющий крем, который обладает охлаждающими и успокаивающими свойствами.
- Делайте эпиляцию вечером, чтобы ваша кожа могла восстановиться за ночь и стать гладкой на следующий день.