Когда заменять сетку SatinShave?

Для оптимального скольжения и результатов бритья мы рекомендуем заменять сетку каждые 12 месяцев или после того, как она перестает обеспечивать требуемый результат при бритье. Всегда заменяйте сетку на оригинальную сетку Philips.



Срок службы сетки может зависеть от частоты ее использования. Как и лезвие ручного станка, эта сетка со временем затупится, что приведет к неудовлетворительным результатам бритья и регулярному выдиранию волосков во время бритья и подравнивания. Возможно, вы захотите заменить сетку раньше или позже указанного срока в зависимости от степени удовлетворенности результатом бритья.



Очистка и уход Одной из причин преждевременного износа сетки является некачественная очистка или ее повреждение. Замените сетку (см. часто задаваемые вопросы: Замена бритвенной головки на Philips LadyShaver) сразу же после ее повреждения.



Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора.



Не стряхивайте сетку о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.



Следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.

После каждого использования стряхивайте с сетки накопившиеся волоски.



Включите устройство и промойте сетку и гребни теплой водой.



Если насадки необходимо очищать более тщательно, отключите устройство. Сдуйте волоски с изделия, снимите сетку и режущий блок, затем вытряхните скопившиеся в головке волосы и промойте ее. Приготовьте мыльный раствор, затем установите бритвенную головку на ручку устройства и включите его на пару секунд, удерживая головку в воде. Тщательно промойте ее водой.



Для безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку.



Бритвенная головка заблокирована Снимите головку бритвенной сетки, потянув за нее (держите ее за пластиковый корпус). Промойте бритвенную головку под струей теплой воды в течение 30 секунд. Промойте камеру для волос. Дайте сетке полностью высохнуть, прежде чем устанавливать ее обратно на устройство. Возможно, сетка вашего устройства засорена грязью или мусором. Это может препятствовать включению или нормальной работе устройства. Для очистки устройства выполните следующие действия.

Объем и густота волос Срок службы сетки Philips SatinShave также зависит от объема и густоты волос потребителя. При использовании устройства на жестких или длинных волосах сетка может изнашиваться быстрее, чем при использовании на мягких и/или коротких волосах.



Если и после этого вы недовольны работой устройства или ощущаете необходимость замены лезвия раньше, чем заявлено, обратитесь к нам для получения дальнейшей поддержки.