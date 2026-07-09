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Что означают символы на Philips OneBlade?

Световое кольцо на ручке OneBlade может гореть разными цветами. Ниже вы найдете, что означают эти цвета и какие действия необходимо предпринять.

Обратите внимание, что при первом запуске устройства световое кольцо будет переливаться всеми доступными цветами, приветствуя вас в мире OneBlade!

Информация на данной странице относится к моделям: QP6506/15 , QP6542/15 .

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