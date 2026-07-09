Служба поддержки Philips Что означают символы на Philips OneBlade?

Световое кольцо на ручке OneBlade может гореть разными цветами. Ниже вы найдете, что означают эти цвета и какие действия необходимо предпринять.



Обратите внимание, что при первом запуске устройства световое кольцо будет переливаться всеми доступными цветами, приветствуя вас в мире OneBlade!

Синий индикатор горит Синий индикатор мигает: OneBlade находится в режиме подключения; оно выполняет поиск мобильного устройства или подключается к нему.

OneBlade находится в режиме подключения; оно выполняет поиск мобильного устройства или подключается к нему. Синий индикатор горит: устройство OneBlade подключено к мобильному устройству через Bluetooth. Оранжевый индикатор Оранжевый индикатор мигает: если световое кольцо начинает пульсировать оранжевым, это означает низкий заряд аккумулятора OneBlade. Когда световое кольцо начинает быстро мигать оранжевым, это означает, что аккумулятор OneBlade полностью разряжен. Белый свет Белый индикатор мигает : выполняется зарядка OneBlade!

: выполняется зарядка OneBlade! Белый индикатор горит: устройство OneBlade полностью заряжено и готово к использованию. Для экономии энергии индикатор автоматически отключается примерно через 30 минут после полной зарядки устройства.