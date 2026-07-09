Что означают символы на Philips OneBlade?

Световое кольцо на ручке OneBlade может гореть разными цветами. Ниже вы найдете, что означают эти цвета и какие действия необходимо предпринять.
Обратите внимание, что при первом запуске устройства световое кольцо будет переливаться всеми доступными цветами, приветствуя вас в мире OneBlade!
Синий индикатор мигает: OneBlade находится в режиме подключения; оно выполняет поиск мобильного устройства или подключается к нему.
Синий индикатор горит: устройство OneBlade подключено к мобильному устройству через Bluetooth.
Оранжевый индикатор мигает: если световое кольцо начинает пульсировать оранжевым, это означает низкий заряд аккумулятора OneBlade. Когда световое кольцо начинает быстро мигать оранжевым, это означает, что аккумулятор OneBlade полностью разряжен.
Белый индикатор мигает: выполняется зарядка OneBlade!
Белый индикатор горит: устройство OneBlade полностью заряжено и готово к использованию. Для экономии энергии индикатор автоматически отключается примерно через 30 минут после полной зарядки устройства.
Информация на данной странице относится к моделям:QP6506/15 , QP6542/15 .