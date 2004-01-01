Ключевые слова для поиска

    Почему в комплекте поставки нет адаптера питания?

    Опубліковано на 10 августа 2023 года
    Мы в Philips стремимся к снижению количества пластиковых отходов. В рамках наших экологических инициатив некоторые продукты Philips теперь поставляются без адаптера питания USB. Это может показаться неудобным, однако мы приняли такое решение, поскольку большинство потребителей уже имеют в наличии один или несколько настенных адаптеров USB. 

    Мы продолжим поставлять кабели зарядки USB с продуктами, которые можно использовать с адаптерами питания USB. 
     
    Ниже представлена подробная информация о том, какой адаптер питания можно использовать с вашим продуктом Philips. 

    Можно ли купить адаптер USB на Philips.com?

    Адаптеры питания USB от Philips могут быть недоступны в продаже в некоторых странах. Вы можете найти один из адаптеров по названию модели (HQ87 или WAA1001/WA2001) или найти "настенный адаптер USB" либо "настенный адаптер" на веб-сайте Philips.com. Свяжитесь с нами, если вы не нашли необходимый продукт.

    У меня уже есть адаптер питания USB

    Если у вас уже имеется адаптер питания USB, убедитесь, что он сертифицирован и отвечает стандартам безопасности, а также изготовлен проверенным брендом. Стандарты безопасности для безопасной зарядки:

    • Входящее напряжение: 100–240 В
    • Выходное напряжение: 5 В
    • Выходная мощность: 1 А или выше.
    • Если вы хотите использовать или заряжать продукт в среде с высокой влажностью, например в ванной комнате, всегда используйте адаптер с влагозащитой класса IPX4.

     

    У меня нет адаптера питания USB

    Рекомендуем использовать адаптер с влагозащитой класса IPX4. Такой адаптер можно приобрести в интернет-магазине Philips или у другого розничного оператора. Ищите адаптеры с маркировкой IPX4.

    К примеру, к таким адаптерам относится настенный адаптер HQ87 IPX4, представленный ниже.
    Примечание. Значки и маркировки влагозащиты IPX4 различаются в разных странах. См. инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать, какие настенные зарядные устройства USB рекомендуются для вашей модели продукта.
     
    Категория изделияРекомендуемый адаптер
    Стайлеры и продукты для ухода Philips: OneBlade, бритвы, женские бритвы, стайлеры и машинки для стрижки волосАдаптер Philips HQ87 с классом влагозащиты IPX4. 
    Philips Sonicare: Электрические зубные щетки и ирригаторыАдаптер Philips WAA1001 с классом влагозащиты IPX4 (белый)
    Адаптер Philips WAA2001 с классом влагозащиты IPX4 (черный)
    		 

    Подробная информация

    Больше информации о наших целях устойчивого развития см. на сайте Philips.com
     

    Ответы на часто задаваемые вопросы

