Как выполнять очистку стайлера Philips?

Для поддержания оптимальной работы стайлера Philips необходимо очищать его после каждого использования. Для поддержания гигиены мы рекомендуем ограничивать использование устройства 1 пользователем. Не используйте для очистки стайлера агрессивные моющие средства, губки или ткань с абразивным покрытием, бензин, ацетон и т. д.



Ниже приведены инструкции по очистке стайлера Philips.



Моющиеся стайлеры Моющиеся стайлеры отмечены символом водопроводного крана на рукоятке или в инструкции по эксплуатации. Моющиеся стайлеры можно очищать водой, тем не менее, это не значит, что вы можете использовать его для стрижки волос в душе или ванне. Для очистки этих устройств снимите насадки и режущий блок и очистите область под ними водой. Не мойте устройство мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их. Запрещается погружать прибор в воду.

Водонепроницаемые стайлеры Водонепроницаемые стайлеры отмечены символом душа/ванной и их можно безопасно очищать водой и использовать во время принятия душа или ванны. В целях безопасности эти водонепроницаемые стайлеры можно использовать только в беспроводном режиме; при подключении к источнику питания они не включаются.



Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от розетки электросети. Для очистки этих приборов снимите с них гребень и режущий блок. Промойте гребень и режущий блок под струей теплой воды. Стряхните остатки воды и дайте деталям полностью высохнуть. Никогда не протирайте режущий блок полотенцем или тканью: это может повредить его.



Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность.



Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации вашей модели прибора.



Немоющиеся стайлеры Эти стайлеры отмечены символом перечеркнутого водопроводного крана (Рис. 1) в инструкции по эксплуатации или на задней поверхности рукоятки. Эти приборы нельзя очищать водой. Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от розетки электросети. Снимите с прибора гребень и режущий блок. Очистите режущий блок и внутреннюю часть прибора с помощью прилагаемой чистящей щетки или ватной палочки.



Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.



