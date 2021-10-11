Для поддержания оптимальной работы стайлера Philips необходимо очищать его после каждого использования. Для поддержания гигиены мы рекомендуем ограничивать использование устройства 1 пользователем. Не используйте для очистки стайлера агрессивные моющие средства, губки или ткань с абразивным покрытием, бензин, ацетон и т. д.
Ниже приведены инструкции по очистке стайлера Philips.
Как выполнять очистку стайлера Philips?
Опубліковано на 6 января 2023 года
Моющиеся стайлеры
Моющиеся стайлеры отмечены символом водопроводного крана на рукоятке или в инструкции по эксплуатации. Моющиеся стайлеры можно очищать водой, тем не менее, это не значит, что вы можете использовать его для стрижки волос в душе или ванне. Для очистки этих устройств снимите насадки и режущий блок и очистите область под ними водой. Не мойте устройство мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их. Запрещается погружать прибор в воду.
Водонепроницаемые стайлеры
Водонепроницаемые стайлеры отмечены символом душа/ванной и их можно безопасно очищать водой и использовать во время принятия душа или ванны. В целях безопасности эти водонепроницаемые стайлеры можно использовать только в беспроводном режиме; при подключении к источнику питания они не включаются.
Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от розетки электросети. Для очистки этих приборов снимите с них гребень и режущий блок. Промойте гребень и режущий блок под струей теплой воды. Стряхните остатки воды и дайте деталям полностью высохнуть. Никогда не протирайте режущий блок полотенцем или тканью: это может повредить его.
Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность.
Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации вашей модели прибора.
Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации вашей модели прибора.
Немоющиеся стайлеры
Эти стайлеры отмечены символом перечеркнутого водопроводного крана (Рис. 1) в инструкции по эксплуатации или на задней поверхности рукоятки. Эти приборы нельзя очищать водой. Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от розетки электросети. Снимите с прибора гребень и режущий блок. Очистите режущий блок и внутреннюю часть прибора с помощью прилагаемой чистящей щетки или ватной палочки.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
Смазка стайлера после очистки
Рекомендуется регулярно смазывать стайлер. Вы можете нанести несколько капель масла на зубцы режущего блока стайлера. Вы можете использовать масло из комплекта поставки прибора или любое другое масло для швейных машин.
Если на вашем стайлере есть индикатор в форме масляной капли для напоминания о необходимости смазки (Рис. 2), то он загорится после очистки стайлера, чтобы напомнить вам о необходимости смазать прибор.
Смазывайте стайлеры с помощью масла из комплекта поставки или масла для швейных машин.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
